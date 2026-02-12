“Finde” largo de carnaval con agenda cargada de eventos para disfrutar Concordia con todos los sentidos

La invitación es clara: redescubrir la ciudad con los cinco sentidos y aprovechar cinco días colmados de experiencias, sabores, cultura y paisajes únicos.

Buses y circuitos turísticos

Habrá salidas especiales desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), con reserva previa al +54 9 345 508-0276.

El cronograma incluye City Tour (sábado 14 a las 10), Circuito Histórico Arquitectónico Art Nouveau (lunes 16 a las 10), Bus Cervecerías (viernes 13 a las 20), Bus Gastronómico Internacional (domingo 15 a las 20) y el Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” (martes 17 a las 17).

Visitas guiadas y patrimonio

El Sitio Histórico Naranjal de Pereda abrirá sus puertas el viernes 13 de 7 a 13, sábado 14 y lunes 16 con visitas a las 9, 18, 19 y 20, y domingo 15 y martes 17 en horario vespertino.

Por su parte, el emblemático Castillo San Carlos ofrecerá visitas de viernes a martes de 9 a 19 horas, con promoción 2×1 el sábado 14 por el Día de los Enamorados. Además, habrá espectáculos especiales como visitas literarias sobre Saint Exupéry, recorridos históricos, shows de tango, títeres y visitas teatralizadas.

Carnavales a pura pasión

El Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” será escenario de la 4° noche del Carnaval de Concordia el sábado 14 y la 5° noche el lunes 16, ambas desde las 22 horas.

El martes 17 a las 20 se realizará el Carnaval de los Pequeños Duendes, con acceso libre y gratuito.

También habrá propuestas en distintos puntos de la ciudad: “Carnaval, Cultura y Comunidad” en Plaza 25 de Mayo (domingo 15), Tablado Popular en Plaza Urquiza (lunes 16) y desfile en el mismo espacio el martes 17.

Museos y espacios culturales

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Interactivo Costa Ciencia, el Palacio Arruabarrena y el Museo Provincial de la Imagen ofrecerán horarios especiales durante todo el fin de semana largo, ampliando las opciones culturales.

Naturaleza y experiencias al aire libre

Para quienes buscan contacto con el entorno natural, habrá paseos por el Lago Salto Grande desde Puerto Luis, cabalgatas en el establecimiento La Angélica, Costa Bici en la Costanera y la propuesta Terrazas de la Costa el viernes por la noche.

Gastronomía y viñedos

La Feria de Emprendedores de la Economía Social abrirá el viernes en Plaza 25 de Mayo. Además, se suman experiencias como Noche de Campo Romántica, Día de Campo y Sunset en La Angélica; pintura en cerámica entre viñedos en Finca Fénix y cata vertical de vinos en Pampa Azul.

Más propuestas y eventos culturales

Escape Room, City Gamer, Máquina de Jugar y Pixel amplían la oferta recreativa. En el plano artístico se destacan espectáculos en Pal Río —con shows musicales y la 6° Fiesta de los Pescadores Artesanales—, obras teatrales en La Cigarrera, el Lemon Festival en EME Multiespacio, la Previa de Carnaval en Espacio Arandú y la propuesta “La Beach 2026”.

Desde la organización invitan a seguir las redes de @CompartíConcordia para conocer detalles y actualizaciones, o acercarse al Centro de Información Turística para recibir asesoramiento personalizado.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas