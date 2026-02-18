“Finde” largo de Carnaval: Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera y consolidó su perfil turístico regional

El promedio de estadía fue de tres noches, un dato que potencia el impacto económico en la ciudad y fortalece la cadena de valor vinculada al turismo, desde el alojamiento y la gastronomía hasta el comercio y los servicios.

Perfil de los visitantes

Según el relevamiento realizado por el Observatorio Turístico, dependiente de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, el turismo nacional tuvo una presencia predominante.

La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con el 55% de los visitantes, seguida por Santa Fe con el 20% y distintos puntos de Entre Ríos con el 15%.

En el plano internacional se destacó la llegada de turistas de Uruguay (34%) y Brasil (33%), mientras que Bolivia, Chile, España y Alemania, entre otros países, concentraron el 33% restante, consolidando una marcada impronta regional.

Cómo viajan y por qué eligen Concordia

En cuanto a la conformación de los grupos, el 28% correspondió a familias, posicionándose como el segmento mayoritario. Los grupos de amigos, las parejas y quienes viajaron solos representaron cada uno el 24%, mostrando una distribución equilibrada entre los distintos perfiles de turistas.

El principal motivo del viaje fue el ocio y la recreación (48%), seguido por la visita a familiares y amigos (16%), reafirmando el carácter vacacional del destino durante el período analizado.

Actividades más elegidas

Entre las propuestas más demandadas durante el fin de semana largo se destacaron los complejos termales (24%), seguidos por los tradicionales carnavales (20%). Las playas sobre río, lago y arroyos concentraron el 16% de las preferencias, mientras que las actividades en áreas naturales alcanzaron el 14%, evidenciando la diversidad de la oferta local.

Satisfacción y posicionamiento

Al momento de elegir el destino, la recomendación de terceros fue determinante en el 40% de los casos, seguida por visitas anteriores (28%) y búsquedas en internet (12%). Estos indicadores reflejan un alto nivel de satisfacción y fidelización de los visitantes.

Los datos de ocupación hotelera y promedio de pernocte fueron construidos a partir de la información aportada por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, la Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes del Turismo y alojamientos independientes, integrando un universo representativo del sector formal.

Desde el sector remarcaron a 7Paginas, que los resultados obtenidos durante el fin de semana largo de Carnaval ratifican la importancia estratégica del turismo para Concordia y su impacto directo en la economía local, consolidando su posicionamiento dentro del corredor turístico de la región binacional de Salto Grande y fortaleciendo la articulación público-privada en la promoción del destino.