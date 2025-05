Fiscal auxiliar: el Dr. Andres Messina presentó una oposición formal al trámite y cuestionó el criterio de designaciones

Messina notificó su oposición a través de una Carta Documento enviada al Gobernador el pasado 17 de marzo, y además elevó un escrito a la presidenta del Senado, Alicia Aluani, apelando a las funciones de control del cuerpo legislativo. Allí sostuvo que el proceso de selección “está viciado” en lo que respecta a su participación, advirtiendo que, de aprobarse los pliegos en las condiciones actuales, analizará accionar legalmente.

El abogado concursó para cargos de fiscal auxiliar en distintas jurisdicciones: Paraná, Feliciano, Chajarí, Colón y San Salvador, y detalló que, pese a superar la instancia de antecedentes y rendir el examen escrito, fue evaluado con una de las puntuaciones más bajas (13,88 puntos) durante la entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura, lo cual –según expresó– obedeció a una falta de objetividad en la evaluación.

Pregunta clave y supuesto sesgo

Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento fue la primera pregunta recibida durante la entrevista: si había realizado la capacitación obligatoria en género en el marco de la Ley Micaela. Messina respondió que no estaba obligado, al no ser funcionario público, pero que sí se había capacitado de manera privada. Según relató, esta respuesta marcó un antes y un después en su evaluación, al punto que no recibió más preguntas relevantes y obtuvo una calificación inapelable.

“Esto otorga una ventaja a quienes ya integran el Poder Judicial y tienen obligación de realizar esas capacitaciones, generando una clara desventaja para los abogados independientes, lo cual también constituye una forma de discriminación profesional”, sostuvo el letrado.

Críticas al criterio del Gobernador

Más allá del proceso ante el Consejo de la Magistratura, Messina también cuestionó el criterio adoptado por el Gobernador al momento de elegir los nombres enviados al Senado. Señaló que, en algunos concursos donde él participó, fueron designados postulantes con mayor puntaje, pero en otros concursos –donde esos mismos postulantes también figuraban– fueron seleccionados candidatos con menos puntuación que la suya, lo que, según su mirada, contradice el principio de idoneidad establecido por la Constitución provincial.

“El espíritu de un concurso público es que accedan los más idóneos, no los más convenientes. Si se designa a alguien con menor puntaje cuando hay postulantes mejor posicionados, eso atenta contra la transparencia y la equidad del sistema de selección”, remarcó.

Messina concluyó que el proceso en su conjunto violó el principio de igualdad de oportunidades garantizado por el artículo 36 de la Constitución de Entre Ríos, y pidió al Senado provincial que tome conocimiento de su presentación antes de prestar acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.