Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva para los seis detenidos por el millonario robo en zona de San Jaime

Durante una extensa audiencia realizada este sábado en los Tribunales de Chajarí, la Fiscalía solicitó 90 días de prisión preventiva para los seis detenidos acusados de participar del millonario robo ocurrido el pasado 12 de agosto en la finca La Rosalía, ubicada en la zona de Tatutí.

La instancia judicial comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 14, ante el juez de Garantías, Darío Guillermo Mautone, quien escuchó los argumentos de la fiscal María Dalia Verdura Pons, de los abogados defensores y de los propios imputados que decidieron declarar.

Los acusados son Juan Ignacio Sebastián Arias, Marcelo Enrique Burna, Lucas Ezequiel Perini, Daniel Antonio Montenegro Buchanan e Iván Viviani, según se informó en el marco de la causa por robo agravado.

La Fiscalía fundamentó el pedido

En el inicio de la audiencia, la fiscal Verdura Pons expuso la acusación y presentó los elementos probatorios reunidos durante la investigación.

Sobre esa base, solicitó que los seis imputados permanezcan detenidos durante 90 días bajo prisión preventiva, argumentando la necesidad de garantizar el avance de la investigación y la sujeción de los acusados al proceso judicial.

Las defensas, en tanto, se opusieron al pedido fiscal y solicitaron la libertad de sus respectivos representados, aunque plantearon distintas alternativas de coerción.

Entre las opciones propuestas estuvieron medidas restrictivas, arrestos domiciliarios y la presentación de garantes en las ciudades donde residen los detenidos.

Réplicas y declaraciones

Luego de las exposiciones iniciales se dispuso un cuarto intermedio. Al retomarse la audiencia, la fiscal tuvo la posibilidad de responder y refutar los argumentos planteados por los abogados defensores.

Posteriormente, los defensores volvieron a exponer sus posiciones ante el magistrado.

El juez Mautone también escuchó a aquellos imputados que decidieron prestar declaración durante la audiencia.

Finalmente, se dispuso un nuevo cuarto intermedio y se estableció que la resolución judicial se conocerá este lunes.

Un robo de $100 millones

La causa investiga el violento asalto ocurrido el 12 de agosto en la finca La Rosalía, propiedad de Rubén Ponzoni, ubicada en la zona rural de Tatutí.

De acuerdo con la investigación, cuatro sujetos habrían ingresado al establecimiento, donde golpearon y maniataron al propietario y a un empleado, para luego apoderarse de una suma cercana a los 100 millones de pesos.

El hecho generó un amplio despliegue investigativo por parte de la Policía y la Justicia.

Más de diez allanamientos

En el marco de la investigación se realizaron la semana pasada más de diez allanamientos, procedimientos durante los cuales fueron secuestrados distintos elementos que podrían resultar de interés para la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran dinero, vehículos y teléfonos celulares, además de otros objetos vinculados a la investigación.

Las dos últimas detenciones correspondieron a Buchanan y Viviani, quienes previamente habían sido declarados prófugos de la Justicia.

Uno de ellos se presentó voluntariamente ante las autoridades, mientras que el otro fue localizado y detenido. Al momento de su captura habría ingerido una sustancia, por lo que debió ser trasladado e internado para recibir atención médica.

Cuatro detenidos de Federación y dos de Chajarí

Los seis imputados tienen domicilio en la región: cuatro son de Federación y dos de Chajarí.

En principio, todos fueron alojados en dependencias de la Comisaría de Chajarí, donde permanecerán a la espera de la decisión del juez de Garantías.

La resolución que se conocerá este lunes determinará si los seis acusados continúan privados de su libertad bajo prisión preventiva o si acceden a alguna de las medidas alternativas solicitadas por sus defensas.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas