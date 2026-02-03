Fogata en pleno monte y un comunicado que no se condice con la realidad: la CODESAL brilló por su ausencia

Cabe recordar que el hecho se registró alrededor de las 21 horas del sábado, cuando personas que se encontraban en el camping del gremio Siatrasag se comunicaron con la redacción de este medio para alertar sobre una gran fogata encendida en medio del monte de eucaliptus, en la zona de Punta Viracho, frente al parque acuático y termal.

Ante la falta de números telefónicos de referencia visibles en el predio, desde 7Paginas se dio aviso a la Policía Departamental Concordia, desde donde se derivó la intervención a las comisarías Quinta y Novena. A los pocos minutos, un patrullero se hizo presente en el lugar y el personal policial constató que se trataba de un grupo de personas que había encendido fuego sobre el suelo con la intención de realizar un asado, en un sector totalmente inapropiado y de altísimo riesgo.

La fogata fue apagada de inmediato, evitando lo que podría haber derivado en una verdadera catástrofe ambiental, teniendo en cuenta la sequedad del terreno, las altas temperaturas y la abundante vegetación del lugar.

En la nota publicada oportunamente por 7Paginas, ya se había advertido sobre la alarmante falta de cartelería, señalética preventiva y teléfonos de emergencia visibles para las miles de personas que a diario visitan la zona del lago. También se remarcó la ausencia de personal permanente de control, guardafauna o guardaflora, algo indispensable en un predio de estas características, especialmente durante la temporada de verano.

En ese contexto, resulta cuanto menos llamativo el comunicado difundido por la CODESAL, donde se afirma que una “rápida intervención” evitó el incendio, cuando en realidad no fue posible tomar contacto con ningún referente del organismo al momento del hecho, y toda la actuación recayó en la Policía.

Más allá del comunicado, el episodio deja expuestas otras falencias estructurales: la falta de una guardia activa o patrulla forestal, la inexistencia de una ambulancia en el predio del lago —más allá del sector de primeros auxilios del parque termal— y la convivencia de miles de personas en medio de un gran bosque sin las medidas básicas de prevención y respuesta ante emergencias.

Desde la Comisaría Novena se recordó que se encuentra habilitado el número 3434 601893 para alertar sobre situaciones de riesgo en la zona, mientras que desde el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos reiteraron a la comunidad la necesidad de extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato a los teléfonos de emergencia 100, 101 o 103 ante cualquier foco de humo o fuego.

El hecho vuelve a encender las alarmas y plantea una pregunta inevitable: ¿quién controla realmente el Lago de Salto Grande? Porque mientras los comunicados hablan de intervenciones rápidas, en los hechos, una vez más, la prevención y la respuesta quedaron en manos de la Policía y del aviso de los propios vecinos.

Redacción de 7Paginas