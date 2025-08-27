7PAGINAS

Miércoles 27 de agosto de 2025
Fomentan las huertas familiares en la zona sur de Concordia

La organización social “Los Tiernos”, que desde hace años trabaja junto a familias de escasos recursos en la zona sur de la ciudad, llevó adelante una nueva iniciativa para promover la producción de alimentos saludables y el fortalecimiento comunitario.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

En articulación con la Dirección de Cooperativas y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia, se entregaron plantines de verduras a más de 70 familias, además de proveer insumos a algunas huertas comunitarias que funcionan en los barrios.

“Tratamos de construir lazos que nos permitan soñar con una sociedad más justa”, señaló a 7Paginas Rodolfo “Rolo” Tribulatti, uno de los referentes de esta organización, quien tras esto destacó que su equipo está integrado en su mayoría por personas sin trabajo estable, pero con el compromiso de “siempre intentar hacer algo por los demás” subrayó.

La jornada también incluyó la entrega de semillas de zapallo gigante, con las que se realizará un concurso en la época de cosecha, sumando un componente recreativo a la propuesta solidaria.

“Aunque muchas veces parezca que nada alcanza, seguiremos poniendo nuestro grano de arena. Siempre para adelante y arrodillados sólo ante Dios”, expresó Rolo, agradeciendo a todas las familias que se sumaron a la actividad.