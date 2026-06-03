Fomento al consumo local: Concordia se prepara para una doble propuesta de ferias de emprendedores durante junio

Con el objetivo firme de respaldar el trabajo de los productores locales, artesanos y pequeños emprendedores, el gobierno de Concordia lanzó una atractiva agenda de comercialización para el mes de junio.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, se coordinó el despliegue de dos importantes espacios feriales que, además de impulsar la economía social y el sustento de las familias concordienses, se presentan como alternativas de paseo y recreación para toda la comunidad y los turistas.

Desde el Ejecutivo local destacaron a 7Paginas que estas políticas públicas apuntan a consolidar canales de venta directa entre el productor y el consumidor final, garantizando precios justos, frescura y calidad en un contexto donde el fortalecimiento del mercado interno resulta clave.Paseo del Río: una cita ideal para el domingo en familia

La primera de las propuestas tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio en el horario de 15:00 a 20:00 horas. Se trata de una nueva edición de la Feria Paseo del Río, que mudará su color y variedad a la Plazoleta de las Américas (ubicada estratégicamente en el cruce de calle Sarmiento y Avenida San Lorenzo).

El evento congregará a creativos, manualistas y productores en un entorno natural al aire libre. La iniciativa está pensada como un punto de encuentro ideal para disfrutar de las tardes de la temporada otoñal, tomar mates y valorar el talento de los emprendedores de la región.Economía Social en Plaza 25 de Mayo: tres semanas con lo mejor de la producción

De forma complementaria, la tradicional Feria de Emprendedores de la Economía Social se adueñará del corazón de la ciudad durante gran parte del mes. El epicentro de las ventas será la Plaza 25 de Mayo, donde los stands ofrecerán una amplísima gama de productos alimenticios frescos y manufacturas de calidad.Los vecinos que recorran la plaza principal podrán abastecerse de una variada canasta de productos elaborados bajo estrictas normas de sanidad y de origen local:Alimentos frescos y de almacén: Frutas y verduras de estación, pescados, panificados artesanales, pastas frescas, dulces caseros, quesos de la región y embutidos de campo.Vivero y decoración: Una gran selección de plantas ornamentales, plantines para huertas y flores.Diseño: Artesanías en madera, cuero, tejido y diversos materiales trabajados por manos locales.