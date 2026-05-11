Formación barrial: Referentes deportivos de Concordia se capacitaron en el reglamento de Boxeo

Con el objetivo de profesionalizar el deporte social y brindar herramientas técnicas a quienes trabajan en los diferentes sectores de la ciudad, se llevó a cabo un nuevo encuentro del programa Referentes Deportivos Barriales.

Según lo informado a 7Paginas: la jornada tuvo lugar en el edificio de la Subsecretaría de Deportes, donde se desarrollaron dos ejes temáticos fundamentales centrados en el boxeo, una disciplina con fuerte arraigo en la comunidad concordiense.

Capacitación de primer nivel

La capacitación estuvo dividida en dos módulos específicos, dictados por profesionales con trayectoria en el ámbito nacional:

Módulo 4: “Rol del juez en boxeo”: A cargo de Mariano Guerrero, jurado nacional, quien profundizó en los criterios de evaluación de los combates y la puntuación técnica.

Módulo 5: “Rol del árbitro”: Dictado por Marcelo Molina, árbitro nacional, quien expuso sobre el cumplimiento del reglamento y la seguridad de los deportistas sobre el cuadrilátero.

Durante el intercambio, los referentes barriales pudieron despejar dudas sobre la aplicación de las normativas vigentes y la importancia de la figura arbitral para el correcto desarrollo de los eventos deportivos.

Fortalecer el trabajo en territorio

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron que estos espacios de formación son vitales para que los referentes cuenten con conocimientos sólidos al momento de organizar actividades en sus respectivos barrios.

“Continuamos promoviendo estos espacios para fortalecer el trabajo deportivo de base. Contar con conocimientos reglamentarios permite elevar la calidad del entrenamiento y de la competencia en cada rincón de Concordia”, señalaron desde el área.

El programa Referentes Deportivos Barriales continuará con su cronograma de encuentros, abordando distintas disciplinas y aspectos de gestión deportiva a lo largo del año.