Formación con salida laboral: comenzó la capacitación en pintura del programa “Armá tu Oficio”

En una clara apuesta por la formación profesional y la generación de oportunidades genuinas, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, puso en marcha una nueva edición del programa “Armá tu Oficio”. La primera jornada estuvo dedicada íntegramente a la pintura profesional, una especialidad con alta demanda en el mercado local.

Conocimientos técnicos en el Centro de Convenciones

La actividad se desarrolla en las instalaciones del Centro de Convenciones de la ciudad y cuenta con una nutrida concurrencia de concordienses. Durante los talleres, los asistentes reciben formación técnica sobre preparación de superficies, selección de materiales adecuados y diversas técnicas de aplicación profesional.

Al respecto, el director de Empleo de la Municipalidad, Juan Manuel Scarzello, subrayó el impacto social de la medida:

“Seguimos generando oportunidades concretas para que más vecinos puedan capacitarse en oficios con rápida salida laboral. Apostamos a la formación como herramienta de inclusión, desarrollo personal y crecimiento económico para muchas familias”.

El funcionario destacó además que estas acciones forman parte de la planificación estratégica del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, el cual busca acompañar el crecimiento urbano con una comunidad mejor capacitada.

Un oficio con demanda inmediata

Por su parte, el capacitador José Mattia resaltó el entusiasmo de los participantes y el potencial del taller: «Es muy positivo ver este interés. La pintura es un oficio con mucha demanda y este taller apunta a que se lleven conocimientos aplicables desde el primer día, tanto para trabajar en relación de dependencia como de manera independiente».

Continuidad del programa

Desde la organización se informó que la formación no se detiene aquí. La capacitación tendrá su segunda jornada el próximo 18 de abril, donde los alumnos profundizarán en contenidos prácticos y técnicas específicas del oficio para perfeccionar su desempeño.

Con el lanzamiento de “Armá tu Oficio”, el municipio reafirma su compromiso de dotar a los ciudadanos de habilidades prácticas que faciliten su ingreso al mundo del trabajo, consolidando la educación no formal como un pilar del desarrollo local.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas