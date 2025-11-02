Fortalecen la Policía Montada del Departamento Federación con nuevo equipamiento

Desde la fuerza destacaron que estos recursos son fundamentales para mejorar la imagen institucional y la capacidad de respuesta del personal policial que cumple funciones en distintas localidades del departamento. El nuevo equipamiento permitirá optimizar las tareas de patrullaje, control y prevención en zonas urbanas y rurales.

En esta primera etapa, la función principal de la sección montada será reforzar la seguridad en eventos masivos, como fiestas populares, encuentros deportivos y competencias hípicas, además de actuar en operativos preventivos en lugares donde las características del terreno requieran la intervención de unidades a caballo.

Las autoridades policiales remarcaron a 7Paginas, que la incorporación de estos elementos responde al compromiso de mejorar las condiciones de trabajo y la presencia institucional de la fuerza ante la comunidad, fortaleciendo así la prevención del delito y la cercanía con los vecinos del Departamento Federación.