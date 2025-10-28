Fotógrafos de Concordia y San Jaime ganadores del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Según supo 7Paginas, el certamen, de carácter federal, tuvo como objetivo fomentar la producción visual y visibilizar el talento fotográfico de la provincia. Los autores premiados recibirán reconocimientos monetarios y formarán parte de una muestra conjunta que se inaugurará el 6 de diciembre, con las obras seleccionadas en exposición.

Resultados por categoría

Categoría Color

1° Premio: “El resplandor de Máximo”, bajo el seudónimo Fotosensible, del fotógrafo Álvaro Mariano Monzón (San Jaime de la Frontera).

2° Premio: “El astronauta”, de la serie Realismo Mágico entrerriano, firmado como Carpinchito, obra de Luis Vargas González (San Jaime).

3° Premio: “Efímero”, seudónimo Girasol, de María Soledad Tessore (Paraná).

Categoría Blanco y Negro

1° Premio: “Soledades en el río”, seudónimo Voyager, del fotógrafo Carlos Alberto Contreras (Concordia).

2° Premio: “Caballo Negro”, seudónimo Matecito, de Diego Páramo (Paraná).

3° Premio: “Hermano Entrerriano”, seudónimo Marystia, de Rubén Darío Clivio (Paraná).

El jurado, integrado por los reconocidos fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal, destacó la calidad técnica y estética de las obras presentadas, así como la diversidad de miradas que reflejan el territorio entrerriano, sus paisajes, personajes y realidades sociales.

Con esta nueva edición, el Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos continúa consolidándose como uno de los espacios más importantes de promoción del arte visual en la provincia, alentando a fotógrafos profesionales y aficionados a seguir explorando la identidad entrerriana a través de la imagen.