Francisco Azcué confirmó que irá por la reelección en 2027 y aseguró que el frente de gobierno «está más unido que nunca»

En lo que constituye la definición política más fuerte en lo que va de su mandato, el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué, confirmó de manera exclusiva a 7Paginas que se presentará en las elecciones de 2027 para competir por un segundo período al frente del Poder Ejecutivo local. El anuncio se dio este lunes por la mañana en el marco de un agasajo que el jefe comunal brindó a los trabajadores de prensa de la ciudad por el Día del Periodista.

«Nosotros tenemos un plan de gobierno, somos un frente que no es electoral, sino de gestión, conformado por varios partidos. Este plan por supuesto que trasciende a una sola gestión. Por eso vamos a poner a consideración de los vecinos la continuidad de este proyecto político y, obviamente, voy a ir por la reelección para darle continuidad a ese camino», lanzó de forma tajante el mandatario.

Inversión histórica: «Pasamos la parte más difícil»

Al cumplir la mitad de su mandato, Azcué repasó el complejo escenario macroeconómico que debió timonear para estabilizar las arcas públicas y explicó por qué los frutos de la gestión comienzan a palparse con fuerza:

«Nos tocó gobernar con muchas variables en contra que tuvimos que corregir. Nos dejaron un municipio endeudado, detonado, y sufrimos la estrepitosa caída de la recaudación y la inflación del primer semestre de 2024. Nos llevó más de dos años ordenar la estructura y generar las bases presupuestarias y técnicas. Tomamos medidas muy duras y difíciles, pero la parte más compleja ya pasó», detalló el intendente.

Asimismo, el jefe comunal contrapuso la herencia recibida con los frentes de obra proyectados, destacando que el presupuesto actual destina un 20% del total de los recursos exclusivamente a la obra pública, con la meta de alcanzar el 30% mediante la optimización diaria. En ese sentido, detalló un ambicioso plan que tiene ciomo uno de los ejes la inversion de alrededor de 15 millones de dólares en obras de infraestructura básica, cloacas y agua, «Este mes se ponen en marcha las primeras 45 cuadras de asfalto. Además, ya produce la fábrica local de adoquines y se avanza en la licitación de una planta de asfalto propia y se concretará en junio una fuerte inversión en luminarias LED para el alumbrado público, mejoras en plazas e incorporación de sistemas GPS para eficientizar los servicios, pero ademas nuestro municipio mantiene el foco puesto en el desarrollo del Polo de la Zona de Actividad Logística, una obra compleja que apunta a cambiar el perfil productivo de la región», valoró

Relación con el periodismo y tirones de oreja a la política

Durante el intercambio, Azcué reflexionó sobre el rol de la prensa en la democracia actual y marcó distancia de los sectores políticos nacionales que confrontan de manera sistemática con los comunicadores.

«Somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y del trabajo del periodismo. Hoy se viven tiempos de ciertas tensiones y grietas entre la política y el periodismo, y hay que tener cuidado. Los gobernantes tenemos que dar un buen ejemplo a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. Uno puede no coincidir y hacer evaluaciones, pero los modos son importantes; hay que mostrar altura y educación», analizó el jefe comunal.

Respuestas a Troncoso y la solidez de la coalición

Consultado sobre las recientes declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Troncoso —quien había señalado el derecho de Azcué a reelegir pero remarcando que debía ser dentro de un armado que contuviera a todos los sectores originales de la coalición—, el intendente disipó cualquier lectura de quiebre o interna feroz.

«Tengo una excelente relación con el ministro Troncoso y con los representantes de todos los partidos del frente. Quiero transmitirle tranquilidad a la gente porque muchas veces se hacen interpretaciones malintencionadas o se sacan de contexto las declaraciones. No veo nada negativo en sus dichos, al contrario, él cumple una función clave en esta construcción», aclaró.

A su vez, ratificó la sintonía fina con la capital provincial: «Nuestro frente de gobierno está unido, sólido y tiene un conductor y líder claro que es el gobernador Rogelio Frigerio. Estoy convencido de que la continuidad de este modelo le hará muy bien a Concordia, y lo mismo hará el Gobernador en la provincia».

La UCR y el congreso suspendido

Durante la entrevista también se refirió a la suspensión del Congreso de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, donde debía debatirse, entre otros temas, la adecuación de los mandatos partidarios.

Azcué explicó que la intención es evitar que las elecciones internas de la UCR coincidan con los procesos electorales provinciales, situación que se generó tras la extensión de mandatos durante la pandemia.

“Hay un consenso bastante amplio de que no es bueno que coincidan las elecciones partidarias con las provinciales. Por eso se estaba trabajando en ese tema. Finalmente el congreso se suspendió y habrá que esperar una nueva convocatoria”, explicó.

Si bien evitó profundizar sobre una eventual candidatura para conducir el radicalismo entrerriano, reconoció que los partidos políticos deben mantener una vida interna activa porque eso fortalece al frente de gobierno.