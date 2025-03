Francisco Azcue sobre los reclamos salariales: «No nos van a mover del eje del plan de gobierno que la gente votó»

La falta de acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos derivó en una conciliación obligatoria y un decreto municipal que estableció una recomposición salarial del 12%.

Un conflicto sin desestabilización

Consultado por 7Paginas sobre si se trató de una semana convulsionada, Azcue descartó esa idea y señaló que su equipo sigue firme en su gestión:

«Convulsionada, no. Se trabajó en varios temas que tuvieron relevancia. No nos quita de eje, no nos quita de foco. Es parte de nuestro trabajo. Nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar y buscar consenso, pero defendemos la gestión y los recursos de los concordienses. Tenemos claro cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestra ciudad y vamos a cumplir con el mandato del pueblo. Nada nos va a desestabilizar», afirmó.

El intendente también destacó que su administración viene cumpliendo los objetivos planteados y que este año la gestión seguirá mejorando con un equipo más experimentado. En ese sentido, resaltó la importancia de la participación ciudadana y el rol de espacios como la Mesa de Desarrollo Humano y las comisiones vecinales.

Relación con los gremios: diálogo con firmeza

En cuanto a los gremios y el impacto de sus reclamos, Azcue dejó en claro que la relación se mantiene dentro de los márgenes del respeto, pero que su gobierno no se apartará de sus principios de administración responsable:

«La relación es buena y tiene que ser buena. Podemos no estar de acuerdo, pero el vínculo tiene que estar. Nosotros fomentamos el diálogo con respeto. Somos duros con las ideas, pero no con las personas. Administramos los recursos de los concordienses en una ciudad con altos índices de pobreza y problemas estructurales que debemos abordar con responsabilidad».

Por último, el jefe comunal reiteró su llamado a la unidad y al compromiso ciudadano:

«Tenemos un enorme potencial de crecimiento, pero esto depende de todos. Invitamos a todos los sectores a sumarse y a participar, aun cuando no estemos de acuerdo en algunas ideas», concluyó.

Redacción de 7Paginas