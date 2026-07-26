Franco Alcoba: “Transformamos el Cementerio Viejo de Concordia, que estaba abandonado, en un monumento histórico”

En una entrevista concedida al programa Punto de Inflexión, que se emite los días sábados de 9 a 12 horas por FM 106.10 Radio Rivadavia Concordia, el funcionario explicó que la iniciativa forma parte de una política de puesta en valor del patrimonio histórico local y adelantó nuevas propuestas educativas y culturales para la ciudad.

Alcoba recordó que el Museo a Cielo Abierto del Cementerio de los Fundadores fue inaugurado recientemente, luego de varios meses de trabajo coordinado entre distintas áreas municipales.

«Era un cementerio que estaba prácticamente abandonado y que muchos concordienses nunca habían tenido la oportunidad de conocer. Considerábamos que era un patrimonio histórico muy importante para nuestra ciudad y necesitábamos ponerlo en valor», afirmó.

El proyecto comenzó en febrero y contó con la colaboración de internos de la Unidad Penal Nº 3 mediante un convenio firmado con el municipio para realizar tareas de recuperación de los espacios comunes.

El funcionario explicó que el lugar posee una importante protección patrimonial, ya que fue declarado reserva histórica en 1986 y Monumento Histórico Provincial en 2018, lo que impide realizar intervenciones sobre los panteones.

«Lo que hicimos fue recuperar los espacios comunes, instalar cartelería, mejorar el entorno y convertirlo en un museo a cielo abierto para que todos puedan conocer la historia de Concordia», señaló.

Actualmente el espacio ofrece visitas guiadas gratuitas los viernes y sábados a las 16 horas, mientras que una vez por mes se realiza un recorrido teatralizado que recrea parte de la historia de la ciudad.

Además, quienes concurran fuera de los horarios de las visitas podrán recorrer el predio de manera autoguiada gracias a la cartelería instalada en cada uno de los sectores históricos.

Alcoba adelantó además que uno de los próximos objetivos será incorporar códigos QR para que los visitantes puedan acceder, desde sus teléfonos celulares, a información histórica ampliada sobre cada monumento y personaje.

La historia de los fundadores

Durante los recorridos se narran historias vinculadas a algunas de las familias más influyentes en la construcción de Concordia.

Entre ellas se destacan los Arrogarrena, Zorraquín, Urquiza, Gerén, Matisones y otras figuras que tuvieron un papel fundamental en los primeros años de la ciudad.

También descansan allí los restos de los primeros comandantes militares de Concordia, Francisco Requena y el coronel Martínez, motivo por el cual el lugar recibe el nombre de Cementerio de los Fundadores.

Asimismo, el recorrido rescata la historia de Santiago y Manuel Arrieta, fortaleciendo también el vínculo histórico entre Concordia y la República Oriental del Uruguay.

Capacitación docente

Durante la entrevista, Alcoba también hizo referencia a la reciente Jornada Pedagógica organizada por la Municipalidad, que reunió a alrededor de mil docentes de Concordia y la región.

La capacitación estuvo a cargo del doctor Hernán Aldana, especialista en neurociencias aplicadas a la educación, quien abordó estrategias vinculadas al aprendizaje, la memoria, la atención y la motivación en el ámbito escolar.

«Estamos muy conformes porque hubo una excelente respuesta de los docentes. Consideramos que este tipo de capacitaciones son fundamentales y vamos a continuar impulsándolas», expresó.

Finalmente, el director confirmó que el municipio ya trabaja en una nueva edición del Congreso Pedagógico de Concordia, que en años anteriores reunió a más de mil docentes en el Centro de Convenciones.

«Estamos en plena etapa de preparación, pero la idea es seguir fortaleciendo estos espacios de formación porque sabemos que son muy demandados por los docentes de nuestra ciudad», concluyó Alcoba.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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