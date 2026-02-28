Franco Dal Bianco ganó en su presentación y continúa en el AJPP 7000 en Concordia

Junto a Leonardo Yob, Dal Bianco logró cerrar el encuentro en el tercer set, en una jornada que mantuvo un alto nivel deportivo de principio a fin.

En cuanto a la participación local, ya no quedan concordienses en competencia dentro del cuadro principal. En el último partido con presencia local, Bautista Cossi Calgaro y Alfonso Encina cayeron ante la joven dupla integrada por Naim Díaz y Santiago Frugoni.

La jornada del viernes se extendió desde el mediodía hasta pasada la medianoche, consolidando al AJPP 7000 como un torneo de pádel profesional sin precedentes en la ciudad.

La actividad de este sábado comenzará a las 13 horas con los octavos de final, instancia en la que se presentarán las cuatro mejores parejas del país, preclasificadas para esta fase. La jornada se extenderá hasta la noche con la disputa de los cuartos de final.

