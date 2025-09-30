Francolini respondió a críticas y defendió su gestión financiera, trato a un edil del PJ de “mandadero barato”

Francolini explicó que durante su gestión se preservó y fortaleció el Fondo Anticíclico, creado en 2016 bajo la gestión de Enrique Cresto y ratificado en 2019 mediante la Ordenanza Nº 37.046, con acompañamiento unánime del Concejo. Según detalló, se diversificaron las inversiones en plazos fijos, dólares, cauciones y bonos soberanos, siempre priorizando la liquidez, la seguridad y la rentabilidad.

“El resultado fue claro: durante mi gestión el municipio alcanzó los mayores superávits fiscales en ocho años, en plena pandemia, con los ahorros obteniendo la rentabilidad más alta hasta la fecha”, aseguró.

Asimismo, recordó que la auditoría contratada por el actual intendente Francisco Azcué con la Universidad Nacional del Litoral no tenía como objetivo investigar su gestión personal, sino reflejar el estado del municipio al 10 de diciembre de 2023 y proponer recomendaciones. En este sentido, calificó como un acto de “ignorancia o mala fe” adjudicarle carácter de denuncia hacia su persona.

Francolini también enfatizó que, más allá de la normativa local, la administración de los recursos corresponde al Ejecutivo según la Constitución de Entre Ríos y la Ley Orgánica de Municipios. “La única manera de que los ahorros municipales crecieran era cerrando cada ejercicio con superávit e invirtiendo de manera responsable, superando los índices de inflación”, puntualizó.

En relación al destino posterior de los ahorros, señaló que tras su salida de la gestión se vendieron los dólares (julio de 2023), se desprendieron de los bonos soberanos y se desarmaron las cauciones (noviembre de 2023). “Yo me hago cargo de mi gestión. Lo que hicieron después con los ahorros municipales ya no es mi responsabilidad”, sostuvo.

Finalmente, acusó al edil de “embarrar la cancha con acusaciones sin fundamentos” y concluyó: “Yo me hago cargo de mi gestión: equilibrada, transparente y con resultados. A ver si ellos pueden decir lo mismo, en vez de andar jugando al mandadero barato”.

Redaccion de 7Paginas