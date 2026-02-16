Franzini el más rápido en Paraná, mientras Federico Ruiz y Anahí Díaz ya se coronaron campeones del Circuito Binacional Triatlón Jeep

Contra los pronósticos que anticipaban condiciones adversas —tal como había ocurrido el año anterior—, el clima acompañó y regaló un día brillante en la capital entrerriana. La competencia se largó puntualmente a las 8.45 en la costanera y desde el inicio mostró un ritmo vertiginoso, con gran marco de público siguiendo cada alternativa.

Franzini construyó su triunfo con una sólida natación y, aunque no descendió de la bicicleta en los primeros lugares, marcó diferencias en los 5 kilómetros finales de pedestrismo, donde impuso un ritmo demoledor para superar al paceño Federico Ruiz. El juvenil Agustín Wendler Kossmann completó el podio masculino.

En la rama femenina, Anahí Díaz dominó desde el arranque. Fue primera tanto en natación como en ciclismo y logró sostener la punta hasta la meta, relegando al segundo lugar a la concordiense Ana María Brunini. El tercer puesto quedó en manos de la también paceña María Lina Benítez Feling.

En la modalidad mountain bike, los triunfos fueron para la uruguaya Inés Carvallo y el paranaense Juan Esteban Espíndola.

Campeonato anticipado

Más allá de los resultados de la fecha, el dato sobresaliente fue la consagración anticipada de Federico Ruiz y Anahí Díaz como campeones del circuito por segundo año consecutivo. Ambos mantuvieron una notable regularidad a lo largo de la temporada, lo que les permitió revalidar el título antes del cierre oficial.

La organización, a cargo de la A.C.P.C. junto a Fernando Friedrich y su equipo de trabajo, contó con el apoyo de la Dirección de Tránsito y la Policía, garantizando seguridad y un desarrollo impecable del evento. Los competidores destacaron el nivel general de la prueba y el entusiasmo del público.

Con Paraná como escenario de una verdadera fiesta del triatlón provincial, el Circuito Binacional Jeep se encamina ahora hacia su gran cierre en Santa Ana, donde se bajará el telón de una temporada que volvió a mostrar un alto nivel competitivo.

Con información de prensa ACPC

Redacción de 7Paginas