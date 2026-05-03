Fraude millonario en el PAMI: Concordia bajo la lupa por «prestaciones fantasmas» y sobrefacturación oftalmológica

La ciudad de Concordia ha quedado en el centro de una investigación federal tras revelarse los resultados de una exhaustiva auditoría realizada por el PAMI (INSSJP). El informe, describe una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que afecta tanto a las arcas del Estado como a la salud de los adultos mayores de la región.

Según los datos oficiales, el esquema de fraude no es un hecho aislado, sino una operatoria sistemática que se replica en provincias como Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires. En el caso específico de Concordia, los auditores encendieron las alarmas al detectar 830 casos de irregularidades concentrados en un único médico, lo que sugiere un manejo discrecional y abusivo del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME).

Las modalidades del engaño

La auditoría identificó cinco formas principales de estafa que se habrían practicado en la zona:

Sobrefacturación de anteojos: Los prestadores recetaban lentes de baja graduación (económicos), pero le facturaban al PAMI módulos «premium» de alta graduación, que son hasta cinco veces más caros. Mientras el organismo pagaba montos cercanos a los $27.204, el jubilado recibía un producto básico.

Prestaciones «Fantasma»: Se facturaban consultas, estudios de fondo de ojo o topografías que nunca se realizaron. En muchos casos, hasta el 50% de las órdenes carecían de historia clínica que las respaldara.

Cobros Indebidos: Es quizás el punto más cruel del esquema. Se les ofrecía a los afiliados lentes «mejores» por fuera de la cobertura a precios altísimos (se detectaron casos de hasta 1.500 dólares), cuando en realidad esa prestación debía ser gratuita. El óptico terminaba cobrando dos veces: al jubilado y al PAMI.

El caso entrerriano

Además de lo ocurrido en Concordia, la auditoría resalta otro caso en Entre Ríos que involucra a una óptica de una mutual sindical. Allí, un profesional de apellido «S» fue señalado por sobrefacturar 613 casos y emitir 16 recetas sin dioptrías, algo que los auditores calificaron como «facturación sin sustento médico real».

Derivaciones judiciales

La gestión nacional del PAMI, encabezada por Esteban Leguízamo, ya ha impulsado al menos seis causas judiciales activas ante la Justicia Federal y la UFI-PAMI. Se investigan delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y defraudación contra la administración pública.

Para evitar que estas maniobras continúen, el organismo implementó un sistema de control más estricto que incluye el monitoreo de direcciones IP (para saber desde dónde se emiten las recetas) y cruces de datos que detectan «jornadas laborales imposibles», donde algunos médicos llegaban a facturar el equivalente a 100 horas de atención diaria.

Desde el PAMI local remarcan que la atención a los afiliados está garantizada y que el objetivo de estas auditorías es «desarticular los mecanismos de fraude para asegurar que los recursos lleguen realmente a los jubilados y no a los bolsillos de unos pocos prestadores deshonestos».

Con información de Infobae

Redaccion de 7Paginas