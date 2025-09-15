Fregonese le respondió a Osuna: “En 20 meses hicimos más que en décadas de abandono, desidia y corrupción”

“Blanca Osuna habla como si no tuviera historia. Fue parte de los gobiernos que durante décadas condenaron a la educación entrerriana al abandono, la desidia y la corrupción. Hoy viene a exigir lo que nunca supo garantizar”, afirmó Fregonese.

Entre los principales logros, destacó la paritaria anual firmada con los gremios docentes, que implica más de 200 mil millones de pesos adicionales, garantizando el poder adquisitivo frente a la inflación y mejorando la pirámide salarial. “Es un pedido de años de los gremios que nunca fue escuchado por los responsables del sistema”, remarcó.

Asimismo, recordó que la actual gestión se hizo cargo del Fonid y la conectividad, liberó el código 029 de traslado docente y puso en marcha el boleto docente, un reclamo histórico. También subrayó que en menos de dos años se recibió a los sindicatos docentes más veces que en décadas anteriores y que el gobernador recorre semanalmente escuelas para dialogar con directivos y maestros.

En cuanto a infraestructura escolar, Fregonese informó que ya se reparó un tercio de los edificios educativos de la provincia, más de 433 escuelas que estaban abandonadas, y precisó que hoy el 50% de las obras en ejecución son educativas. Además, se lanzó un censo digital inédito de infraestructura para relevar de manera georreferenciada más de 1.400 establecimientos, con el objetivo de “planificar con información real y dejar atrás la improvisación”.

En materia pedagógica, señaló que Entre Ríos fue distinguida por la ONG Argentinos por la Educación por su política de alfabetización: más del 90% de los estudiantes de segundo grado participan de evaluaciones de lectura, cuando antes apenas lo hacía el 15%. Más de 4.600 docentes ya se capacitaron en el plan integral de alfabetización, que será universal en 2027.

También resaltó la incorporación del nivel inicial, el sistema nominal de estudiantes, la participación en la Agencia Regional de Evaluación Educativa junto a Santa Fe y Córdoba, y la implementación de la Red de Escuelas que Transforman, que ya alcanza a 200 instituciones.

Finalmente, Fregonese fue contundente: “Lo que hubo durante décadas fueron funcionarios que se creyeron dueños del Estado, llenándolo de familiares del poder y escondiéndose en distintos lugares de la administración pública como si fueran guaridas. Eso se terminó”.

