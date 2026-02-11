Frenaron los intereses de una deuda millonaria del Sindicato de la Fruta por un juicio por alimentos contra Alcides Camejo

Según pudo saber 7Paginas, se trata de una demanda por alimentos iniciada contra Leonardo Nicolás Camejo, hijo del ex dirigente sindical, y contra el propio Alcides Camejo en su carácter de abuelo. La causa terminó impactando de manera directa en las finanzas del sindicato, exponiendo una grave situación administrativa y un presunto desmanejo de fondos durante la anterior conducción.

De acuerdo a la documentación judicial a la que accedió este medio, el conflicto se originó cuando el Juzgado de Familia libró un oficio al sindicato para que informe sobre la situación laboral y los haberes percibidos por el hijo de Camejo, dado que ambos dependían económicamente del gremio. Al no responderse el requerimiento en tiempo y forma, la Justicia aplicó astreintes (multas diarias) al sindicato, lo que derivó en una suma que fue creciendo de manera sostenida por la acumulación de intereses.

La deuda alcanzó, según la última liquidación incorporada al expediente, un total de $28.909.070,96, discriminados entre una planilla aprobada en abril de 2025 por más de $15 millones, y una nueva liquidación por astreintes diarias que superó los $13,8 millones, calculadas a valores actualizados y con tasa activa del Banco Nación.

Desde la intervención se logró paralizar la generación de nuevos intereses, evitando que la cifra continúe incrementándose día a día, lo que representa un alivio parcial para una institución que atraviesa una delicada situación económica.

Este episodio es considerado por fuentes cercanas al proceso interventor como una muestra clara del desvío de recursos sindicales hacia cuestiones totalmente ajenas a las prestaciones y obligaciones que un gremio debe brindar a sus afiliados, agravando el estado financiero del sindicato.

Cabe recordar que el Sindicato de la Fruta se encuentra actualmente intervenido, en el marco de una investigación más amplia que incluye irregularidades administrativas, falta de balances y cuestionamientos al manejo de los fondos durante la gestión anterior.