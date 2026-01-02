Frente a la amenaza del verdín, continúan con el monitoreo de la calidad del agua en las playas de Concordia y brindan recomendaciones

Estas acciones se complementan con los controles que lleva adelante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y están a cargo del Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, que desde comienzos de este año planifica y ejecuta el Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua de uso recreativo, en cumplimiento de la Resolución Provincial SMA 84/07.

El programa contempla un seguimiento semanal mediante la toma de muestras para analizar distintos parámetros microbiológicos vinculados a agentes patógenos, además de la observación visual para detectar la posible presencia de floraciones algales, conocidas popularmente como verdín.

Medidas preventivas y recomendaciones

En paralelo a las tareas de monitoreo, la Subsecretaría de Ambiente llevará adelante instancias de capacitación dirigidas a guardavidas y personal de salud, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y autocuidado ante la eventual presencia de cianobacterias asociadas a las floraciones algales.

Asimismo, el Municipio dispuso la colocación de cartelería preventiva en las playas, basada en un sistema de semáforo, ubicada en las garitas de guardavidas y acompañada por banderas de salubridad. Este sistema informa de manera clara el estado del agua y las acciones recomendadas:

Verde – Nivel de vigilancia: el agua se encuentra en condiciones aptas para el uso recreativo, sin presencia de floraciones.

Amarillo – Nivel de alerta 1: existe riesgo; el agua presenta una apariencia verdosa dispersa. Se recomienda enjuagarse con agua limpia luego del baño.

Rojo – Nivel de alerta 2: se observa una acumulación pastosa verde oscura o amarronada en el agua y la orilla. Se recomienda no ingresar al agua debido a la posible liberación de toxinas perjudiciales para la salud.

Desde el Municipio de Concordia se recordó a la comunidad la importancia de respetar las indicaciones del personal de guardavidas y la señalización instalada, así como evitar la ingestión accidental de agua durante las actividades recreativas, como medidas fundamentales para el cuidado de la salud y el disfrute seguro de las playas.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas