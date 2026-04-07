Frente a la caída de recursos, Frigerio y los intendentes del PJ apuestan al trabajo «hombro con hombro»

En un marco de madurez institucional y preocupación compartida por la coyuntura económica, el gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes en la Casa Gris a los integrantes de la Liga de Intendentes Justicialistas. El eje central del encuentro fue la fuerte caída de la recaudación y el impacto directo que esto tiene en las arcas provinciales y municipales.

Durante la reunión, Frigerio presentó datos objetivos que reflejan la magnitud de la crisis: «Los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios», explicó el mandatario, quien aclaró que, si bien la realidad de cada localidad es heterogénea —con distintos niveles de deuda y capacidad financiera—, el contexto general es «sin dudas, muy complejo».

Coparticipación y diálogo abierto

Uno de los puntos más destacados fue la apertura del gobernador para discutir el esquema de distribución de fondos. Ante el planteo de los jefes comunales del PJ, Frigerio fue tajante: «Si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme».

El gobernador valoró el esfuerzo de los intendentes para pagar salarios y sostener servicios esenciales. «Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios», concluyó.

La visión de los intendentes

Por el lado del justicialismo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, actuó como vocero y calificó el balance del encuentro como «muy positivo». Fuertes agradeció la respuesta inmediata del Ejecutivo provincial y la presencia de todo el gabinete ministerial.

«Vinimos a proponer ideas para que el gobernador las analice. Entendemos la situación económica del país y cómo eso impacta en la provincia», expresó Fuertes, quien subrayó la necesidad de trabajar «hombro con hombro» para defender los intereses de los entrerrianos, solicitando además que estos encuentros se realicen con mayor periodicidad.

Gabinete presente

La importancia de la reunión quedó de manifiesto por la amplia presencia de funcionarios de primera línea que acompañaron a Frigerio, entre ellos el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y los ministros Manuel Troncoso (Gobierno), Fabián Boleas (Economía), Daniel Blanzaco (Salud), Verónica Berisso (Desarrollo Humano) y Hernán Jacob (Planeamiento).

También participaron actores clave en la gestión de servicios y recursos, como el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y el gerente de Enersa, Jorge Tarchini, lo que permitió abordar reclamos específicos de los municipios sobre infraestructura y previsión social.