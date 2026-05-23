Frente a la crisis, Federación une fuerzas: clave reunión entre el municipio y el sector turístico privado

En un contexto macroeconómico que no da tregua y cuyas alarmas ya venían siendo anticipadas de forma sostenida a través de los informes de 7Paginas, la ciudad de Federación busca generar recursos para proteger su principal motor económico. En la jornada de este viernes, el Salón de la Democracia fue el escenario de una reunión clave entre las máximas autoridades del Ejecutivo municipal y los prestadores turísticos privados de la localidad.

El encuentro, que había sido solicitado con carácter de urgencia por los propios representantes del sector privado, estuvo encabezado por el presidente municipal, Ricardo Bravo, quien asistió acompañado por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, y la secretaria de Gobierno y Hacienda, Alejandra Di Gresia.

La preocupación no es menor: la Ciudad Termal asienta su estructura social y laboral sobre dos grandes columnas que hoy se encuentran fuertemente golpeadas por la recesión generalizada: el turismo y la industria de la madera.

Inquietud por la falta de incentivos nacionales

Durante la reunión, los hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicios expresaron en detalle sus inquietudes respecto al drástico impacto que la inflación y la pérdida del poder adquisitivo están teniendo en las reservas y el pernocte diario.

Los referentes del sector privado coincidieron en señalar que el actual panorama se ve fuertemente agravado por un escenario de desregulación y la absoluta ausencia de herramientas de incentivo al consumo a nivel nacional, recordando la falta de programas de fomento que en temporadas anteriores actuaron como un bálsamo para el sector (como lo fue en su momento el plan PreViaje).

Promociones y descuentos en el Parque Termal bajo análisis

Lejos de quedarse de brazos cruzados, los prestadores acercaron a la mesa de trabajo una serie de propuestas e ideas concretas para amortiguar la caída de la demanda y mantener competitiva a Federación frente a otros destinos del litoral.

Entre las principales iniciativas planteadas, cobró fuerza la posibilidad de implementar un esquema de descuentos especiales en las entradas al Parque Termal, además del lanzamiento de un paquete de promociones unificadas que involucren beneficios tanto en alojamiento como en gastronomía para traccionar la llegada de visitantes durante los fines de semana tradicionales y los días de semana.

Por su parte, el intendente Ricardo Bravo y su equipo económico tomaron nota de los requerimientos y aseguraron que se evaluará de manera inmediata la viabilidad financiera y técnica de estas medidas para poder acompañar las propuestas de los comerciantes sin resentir las arcas públicas. Desde el Ejecutivo municipal ratificaron el compromiso político de continuar trabajando codo a codo con el sector privado, entendiendo que el sostenimiento del empleo local depende de una estrategia conjunta y coordinada.