Fría respuesta a la convocatoria de AGMER: Solo un puñado de docentes se manifestó en el acceso a Concordia

La jornada de protesta docente convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) para este jueves 16 de abril mostró una imagen inesperada en la ciudad de Concordia. Lo que se anunció como una medida de fuerza para visibilizar el reclamo por recomposición salarial en los accesos de cada localidad entrerriana, terminó con una concurrencia llamativamente escasa en el ámbito local.

Una convocatoria que no encontró eco

La cita para los docentes concordienses estaba pautada a las 17:30 horas en el cartel de ingreso a la ciudad, en la zona de Villa Adela. El objetivo central de la movilización era exponer ante quienes ingresan y egresan de la localidad la necesidad de un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo del sector.

Sin embargo, al llegar la hora señalada, el panorama fue muy distinto al esperado por la cúpula gremial. En el lugar solo se pudo observar a un pequeño grupo de docentes, que según pudo observar 7Paginas, no superaba el número de diez personas.

Incógnita por la falta de acatación

Lo que más llamó la atención fue el contraste entre la amplia difusión que tuvo la actividad —especialmente a través de redes sociales y grupos de mensajería— y la escasa presencia física en el punto de encuentro.

Si bien el malestar docente por la situación económica es real y persistente, la falta de concurrencia a esta metodología de protesta en particular abre interrogantes sobre el nivel de acompañamiento actual hacia las estrategias de movilización propuestas por la conducción de AGMER en este tramo del año.