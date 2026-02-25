Frigerio advirtió sobre la caída de recursos y confía en alcanzar un acuerdo salarial con los docentes

En declaraciones realizadas este martes en los estudios de Radio Plaza 94.7, durante el programa “Puro Cuento”, el mandatario describió un escenario financiero delicado, marcado por la caída de los ingresos estatales y la pérdida del poder adquisitivo tanto en el sector público como en el privado.

“Los ingresos del Estado están viniendo por debajo de la inflación. Cuando uno hace un análisis comparativo de este contexto en términos de recursos, la única comparación cierta es la de la pandemia. Hoy estamos con ingresos como en pandemia, alrededor de 14 puntos por debajo de 2023. No podemos hacer como que no lo vemos”, sostuvo.

Frigerio remarcó que la retracción no impacta únicamente en el sector público, sino también en la actividad privada, afectada por la caída de la demanda. “Los trabajadores del sector privado también sufren pérdida de poder adquisitivo en un momento difícil. Mi responsabilidad es trabajar con esta realidad. Soy el primero que es consciente de la dificultad que atraviesan todos los trabajadores, entre ellos los de la educación”, afirmó.

En este contexto se inscribe la negociación salarial con los gremios docentes, que comenzó esta semana y cuyo primer encuentro concluyó con el rechazo sindical a la propuesta oficial. No obstante, el mandatario se mostró optimista respecto de la posibilidad de arribar a un entendimiento.

“Estamos trabajando para que podamos tener un acuerdo donde todos tratemos de ser conscientes de lo que está viviendo la otra parte y que pongamos por encima siempre a la educación y a nuestros alumnos”, expresó.

Por su parte, AGMER ratificó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 2 de marzo, en medio de un escenario de tensión por la discusión salarial.

Mientras continúan las conversaciones, el Gobierno provincial busca equilibrar la recomposición de los haberes con el contexto de caída de recursos, en un escenario que el propio Frigerio comparó con uno de los momentos más críticos de los últimos años.