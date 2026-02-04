Frigerio afirmó que el Palacio San José fue “el kilómetro cero de la organización nacional”

La actividad se desarrolló en el propio Palacio San José y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el director del Museo Palacio San José, Carlos Iriarte; y otras autoridades provinciales, nacionales y municipales.

Durante su discurso, Frigerio destacó el valor cultural y simbólico del espectáculo realizado en el lugar y agradeció especialmente a Santiago Miguel Rinaldi, Roberto Romani, a los artistas y actores que formaron parte de la puesta en escena. “Fue una hermosa forma de traer el pasado al presente, de caminar nuestra historia y revivir escenas decisivas que marcaron el destino del país”, expresó, al tiempo que valoró la presencia de familias entrerrianas y autoridades de distintos niveles del Estado.

El mandatario remarcó la trascendencia histórica del departamento Uruguay y del Palacio San José como el sitio desde donde Justo José de Urquiza pensó y llevó adelante las ideas que permitieron consolidar una Argentina republicana, democrática y federal. “Esta es la tierra donde se defendió la ley, el orden y la libertad; donde se fundó el primer colegio público, gratuito y laico del país; y desde donde se gestaron decisiones clave como el Pronunciamiento de 1851 y el camino hacia la Batalla de Caseros”, afirmó.

En ese sentido, Frigerio subrayó que Urquiza “no es pasado, sino un faro que sigue guiando a la Argentina”, y sostuvo que su figura debe ocupar un lugar central entre los grandes próceres nacionales. “Alberdi aportó las ideas y Urquiza tuvo la conducción, la decisión y la acción para convertirlas en realidad. Reconocer su aporte es una deuda que tenemos todos los argentinos, y los entrerrianos tenemos un compromiso especial en defender y difundir ese legado”, señaló.

El gobernador también anunció que una de las primeras decisiones de su gestión fue jerarquizar el 3 de febrero como la fecha más relevante del calendario provincial y destacó la firma del convenio para recuperar y poner en valor el Palacio San José. “Esta historia de abandono va a cambiar. Estamos trabajando con equipos técnicos, contamos con financiamiento y vamos a construir una administración sustentable que garantice su conservación para las futuras generaciones”, aseguró.

Asimismo, resaltó las obras de infraestructura que acompañan este proceso, como la reconstrucción total del acceso al Palacio en el marco de la recuperación de la Ruta Provincial N° 39 y la nueva iluminación artística, que permitirá que el edificio “vuelva a encenderse como en sus orígenes”. “Queremos que este Palacio sea un punto de unión de todos los argentinos, un símbolo de nuestros valores y de una Argentina basada en la organización, la institucionalidad y el federalismo. Desde Entre Ríos elegimos cuidarlos”, concluyó.

La ceremonia

Durante la jornada, Roberto Romani guio a las autoridades en un recorrido por el museo, con un relato histórico acompañado por una representación teatralizada con cuatro paradas, entre ellas una referencia a la visita de Domingo Faustino Sarmiento a Justo José de Urquiza en 1870.

En el Patio de las Juras se desarrolló un espectáculo conducido por Santiago Miguel Rinaldi, con la presentación del conjunto Itaý y bailarines con DJ. También actuaron la banda Ensamble Litoral y la banda Suma Paciencia, de Concepción del Uruguay.

El acto incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos a cargo del Bandín Histórico “Los Dragones de la Muerte” de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

Obras y puesta en valor

Según supo 7Paginas, se llevarán adelante obras de restauración integral del Palacio San José con financiamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). En tanto, la iluminación y el equipamiento eléctrico estarán a cargo de la Empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Además, se mejoraron las condiciones de los casi 2,5 kilómetros de acceso al Palacio, obra incluida en el Grupo 1 del Plan de Mantenimiento Vial. En el marco del acto también se inauguraron dos nuevas salas: la Sala Miguel Gerónimo Galarza, junto a la Municipalidad de General Galarza, y la Sala de la Organización Nacional, en conjunto con la Municipalidad de Caseros.