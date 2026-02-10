Frigerio afirmó que la reforma tributaria “es igual de importante que la reforma laboral”

Durante una entrevista concedida al programa Infobae al Regreso, el mandatario entrerriano planteó que el debate sobre las reformas estructurales no debe limitarse a un solo aspecto. “La reforma tributaria es igual de importante que la reforma laboral. La Argentina se debe una discusión impositiva integral, y yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene el país, que son horribles”, afirmó.

Frigerio diferenció el capítulo fiscal incluido en el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo nacional, al que describió como un “apéndice”, y señaló que no constituye el núcleo del cambio que necesita el país. En ese sentido, sostuvo que el principal problema radica en la estructura tributaria vigente: “En las provincias tenemos ingresos brutos y sellos; los municipios muchas veces cobran tasas que son impuestos; y el gobierno nacional mantiene tributos tremendamente distorsivos que prácticamente no existen en otros países, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque”.

La experiencia entrerriana

El gobernador destacó las medidas adoptadas en Entre Ríos desde el inicio de su gestión, orientadas a reducir la presión impositiva y alcanzar el equilibrio fiscal. “En Entre Ríos bajé los impuestos: todos cayeron en términos reales. Pasé del déficit que encontré al equilibrio fiscal, reduje la deuda en términos de ingresos y además implementamos un régimen de incentivo a nuevas inversiones, un RINI, donde las inversiones nuevas no pagan impuestos provinciales ni municipales durante quince años”, explicó.

Según Frigerio, la presión fiscal es especialmente elevada para quienes efectivamente tributan. “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”, señaló, y remarcó que cualquier reducción debe ser abordada de manera coordinada entre la Nación, las provincias y los municipios, en el marco de un nuevo acuerdo fiscal.

Ganancias y presión fiscal

En relación al impuesto a las ganancias, el mandatario aclaró que su reducción impacta en todos los niveles del Estado. “Cuando baja el impuesto a las ganancias, bajan los ingresos de la Nación, de las provincias y de los municipios”, indicó, aunque consideró que “no es el peor impuesto que tiene la Argentina”, y volvió a insistir en la necesidad de comenzar por los tributos más distorsivos.

Frigerio también hizo referencia al proceso de descentralización fiscal y al rol que hoy cumplen las provincias. “De un día para el otro, las provincias tuvieron que hacerse cargo de la mayor parte del gasto público, en salud, educación, seguridad y justicia”, recordó. En ese contexto, sostuvo que el equilibrio fiscal es clave: “El déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. Nunca más hay que poner eso en duda. Pero, además, hay que bajar los impuestos”.

Reforma laboral y clima de inversiones

Sobre la reforma laboral, Frigerio afirmó que puede marcar “un antes y un después” para el país, aunque reiteró que el foco debe estar puesto en la modernización de las normas laborales y no en el capítulo fiscal incluido en el proyecto. Además, alertó sobre el impacto de la denominada “industria del juicio”, a la que atribuyó la desaparición de numerosas pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el gobernador evitó especulaciones electorales y aseguró que no piensa en una candidatura presidencial. Manifestó su deseo de que al gobierno de Javier Milei le vaya bien: “Quiero que a este gobierno le vaya bien porque eso significa que les va a ir bien a los argentinos y a los entrerrianos”.

Frigerio concluyó destacando que avanzar en reformas tributarias y laborales profundas, junto con el equilibrio de las cuentas públicas, es clave para dejar atrás el populismo, recuperar el crédito y sentar las bases de un crecimiento sostenido en la Argentina.

Con informacion de Infobae