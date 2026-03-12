Frigerio analizó con su gabinete el borrador del proyecto de reforma previsional

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; además de ministros, secretarios y autoridades del gabinete provincial.

Tras la reunión, Aluani explicó que este tipo de encuentros permiten realizar un seguimiento permanente de las distintas áreas del gobierno y de los temas prioritarios de la gestión.

“Es una nueva reunión con todas las áreas, con todos los ministerios, donde uno releva cuál es el trabajo que está haciendo cada uno y, fundamentalmente, cuáles son los temas más urgentes para ver en qué etapa están y poder avanzar para resolverlos lo más pronto posible”, señaló.

La vicegobernadora también destacó la importancia de que los distintos organismos del gobierno compartan información sobre las acciones que se desarrollan en cada sector.

“Siempre tratamos de conocer qué se está haciendo en cada área, porque de eso se trata: todos tenemos que estar en conocimiento de lo que hace el otro para tener una mejor comunicación y también una mayor fluidez con el ciudadano”, indicó. En ese sentido, agregó que el objetivo es que la comunidad sepa que el gobierno trabaja diariamente para resolver las problemáticas más urgentes, sin dejar de lado aquellas que requieren procesos más prolongados.

Reforma previsional

Durante la reunión se abordó especialmente el borrador del proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé presentar próximamente para su análisis.

Según explicó Aluani, se trata de un trabajo que se viene desarrollando de manera articulada con distintas áreas del gobierno, legisladores y representantes gremiales.

“Es un trabajo que se realiza de manera conjunta, no solamente con los ministros y directores, sino también con los gremios y los legisladores, para que cada uno pueda aportar su mirada y ver qué aspectos se pueden nutrir o modificar”, expresó.

En ese marco, adelantó que el borrador del proyecto será enviado en los próximos días a los distintos sectores involucrados para su análisis.

“La idea es remitirlo a los ministerios, a los gremios y a los legisladores para que puedan interiorizarse de la información y luego recibir sus aportes”, explicó.

Finalmente, la vicegobernadora remarcó que el objetivo central de la iniciativa es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional de la provincia.

“Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen”, concluyó.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas