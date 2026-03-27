Frigerio ante empresarios: “Nuestra obsesión es generar trabajo en el sector privado”

En un encuentro clave con los principales referentes del sector productivo de la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una jornada de trabajo en el Parque Tecnológico «Mirador Tec» de Paraná. Ante integrantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y el Consejo Empresario (CEER), el mandatario expuso un paquete de programas y facilidades crediticias diseñadas para potenciar proyectos y fortalecer el tejido empresarial entrerriano.

«Nuestra obsesión es generar trabajo en el sector privado», afirmó Frigerio, subrayando que su gestión utilizará «todas las herramientas disponibles» para facilitar la creación de empleo genuino.

Liderazgo en financiamiento

Durante la presentación de las nuevas líneas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobernador resaltó un dato alentador para la provincia: «Somos la provincia que tiene más créditos del CFI». En ese sentido, explicó que para sostener esta competitividad, el Gobierno recurrirá al Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

«Buscamos apoyar a que más empresas entrerrianas puedan acceder a créditos y ser competitivas frente a otras regiones. No tenemos nada más importante que hacer que lograr que las empresas inviertan; es la forma de cambiar una historia de muchos años», enfatizó ante la concurrencia.

Un nuevo paradigma estatal

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, planteó la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión pública. «Estamos construyendo un Estado inteligente y eficiente, que acompañe al sector privado con un norte claro. Esto no lo hacemos con discursos, sino con hechos concretos como estas líneas de financiamiento», indicó el funcionario.

Colello valoró el encuentro como una señal positiva para el desarrollo provincial: «Este espacio habla del potencial que tenemos y de un sector privado con ganas de crecer, acompañado por un Estado presente que impulse ese proceso».

El crédito como motor

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, coincidió en que el financiamiento es la llave para la inversión. «En un país con una historia donde el financiamiento ha sido limitado, contar con herramientas que lo fortalezcan es fundamental», afirmó, destacando el rol del CFI para ampliar las posibilidades de crédito a través de sistemas de garantías sólidos.

Del evento participaron también el ministro de Economía, Fabián Boleas; el secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti; el coordinador de la Unidad Operadora del CFI, Marcelo Wechsler; y el presidente de UIER, Gabriel Bourdin, junto a numerosos representantes de empresas de toda la provincia.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas