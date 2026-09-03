Frigerio anunció beneficios en la tarifa eléctrica para acompañar al sector industrial entrerriano

En el marco del Día de la Industria, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció en Villaguay un esquema de asistencia destinado a los grandes usuarios industriales de la provincia, con el objetivo de amortiguar el impacto de los incrementos extraordinarios registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El anuncio se realizó durante la inauguración de un Salón de Usos Múltiples en el parque industrial de Villaguay, en un acto que contó con la presencia del intendente Adrián Fuertes y representantes del sector productivo.

Frigerio explicó que la Provincia busca mitigar el impacto de las subas registradas durante los últimos meses y señaló que las mismas responden a variables del mercado eléctrico nacional que son ajenas al Gobierno entrerriano.

Refinanciamiento de las facturas

El esquema anunciado contempla la posibilidad de refinanciar el Cargo MEM abonado durante mayo y junio, además de las facturas correspondientes a julio y agosto.

Los montos podrán ser abonados en cuotas, con una tasa anual del 15 por ciento, como una herramienta destinada a aliviar el impacto financiero que los mayores costos energéticos generan sobre las empresas industriales.

El gobernador destacó que la medida surgió a partir del diálogo y el trabajo conjunto con los grandes usuarios industriales de Entre Ríos, y remarcó que uno de los objetivos de la gestión provincial es mejorar de manera sostenida la competitividad y reducir el peso del costo energético sobre la producción.

“Si después de tanto tiempo producir sigue siendo solo para unos valientes, todo el esfuerzo de los industriales sirve de poco. No puede haber nada más importante para quienes tenemos responsabilidades en la gestión pública que generar las condiciones para que haya más trabajo en el sector privado. Ese tiene que ser nuestro norte”, afirmó Frigerio.

Infraestructura y desarrollo productivo

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para concretar obras de infraestructura y acompañar el crecimiento del sector productivo local.

Luego del acto, Frigerio recorrió el parque solar de la empresa Molinos Centro S.A., instalado dentro del predio industrial de Villaguay.

El sistema está compuesto por 260 paneles bifaciales de 595 W y un inversor de 150 kW, alcanzando una potencia total instalada de 154,7 kWp.

La obra demandó una inversión de 150 millones de pesos y fue financiada mediante una línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

De acuerdo con los datos brindados, la energía generada por el parque solar representa aproximadamente el 39 por ciento del consumo total de la planta y es utilizada directamente en sus procesos productivos. El excedente, en tanto, es inyectado a la red eléctrica.

Acompañamiento al sector industrial

Durante la jornada participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial Juan Pablo Cosso; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; representantes del sector privado y autoridades municipales de la región.

El anuncio de asistencia sobre el costo energético se suma así a las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar al sector industrial, en un escenario marcado por el incremento de los costos y el desafío de sostener la actividad productiva y el empleo privado en Entre Ríos.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas