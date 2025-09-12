Frigerio anunció el fin de la ley de emergencia en obras públicas y presentará un proyecto de Infraestructura Provincial

El anuncio se realizó en el marco del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que se desarrolló en Paraná y reunió a representantes del sector de todo el país. El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, donde Frigerio compartió el cierre de la jornada junto a la presidenta de la delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Balance de gestión y nuevos desafíos

Durante su discurso, Frigerio destacó los avances en estos 20 meses de gestión en materia de obra pública. Subrayó la regularización de casi la totalidad de la deuda con las empresas constructoras, la reactivación de obras paralizadas y la intervención en un tercio de las escuelas, hospitales y rutas provinciales.

Además, resaltó la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios, la creación de un pliego único de condiciones generales para las obras y el hecho de que, “por primera vez, no se pagan certificados con intereses, como se venía haciendo”.

En ese marco, también anunció el envío a la Legislatura de una nueva ley de Compre Provincial que priorizará a las empresas locales, y confirmó que se avanza en la creación de la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura, elaborada junto con la Cámara de la Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“El mensaje es claro: con orden, transparencia, planificación y diálogo entre el sector público y el sector privado podemos transformar la obra pública en desarrollo, y el desarrollo en empleo genuino y bienestar para nuestra gente”, afirmó el gobernador.

Aportes de los ministros

El ministro Darío Schneider repasó los avances en planificación y modernización del área, destacando la reactivación de obras, la implementación de herramientas digitales, la proyección de más de 100 proyectos estratégicos y la innovación con materiales sustentables, como los ladrillos PET en escuelas. También remarcó la complementariedad entre la futura Ley de Infraestructura y la Ley de Ordenamiento Territorial.

Por su parte, el ministro Fabián Boleas señaló que la gestión provincial se apoya en tres pilares: un Estado eficiente, un sector privado dinámico y una articulación público-privada que fomente el desarrollo. Hizo hincapié en el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del gasto político y la orientación de los recursos hacia obras que potencien la competitividad y reduzcan costos logísticos.

Camarco y la Muestra de la Construcción

El Consejo Federal de Camarco se desarrolló en el marco de la 4ª Muestra de la Construcción, que se extenderá hasta el domingo 14 en el Complejo Sala Mayo de Paraná. El evento busca consolidar a Entre Ríos como un punto estratégico para potenciar el sector de la construcción como motor de crecimiento, inversión y desarrollo productivo.

