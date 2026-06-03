Frigerio anunció el plan de infraestructura vial más importante de las últimas décadas en Entre Ríos

En lo que representa un quiebre de paradigma para la obra pública y la conectividad terrestre de la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una conferencia de prensa para presentar el plan integral de infraestructura vial de Entre Ríos. Durante el anuncio, el mandatario detalló un paquete de inversión histórica superior a los 12.000 millones de pesos destinados exclusivamente al equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la histórica captura de 322,5 millones de dólares en créditos internacionales para la reconstrucción de rutas desde cero.

Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, y el director administrador de la DPV, Exequiel Donda. En su discurso, destacó que en poco más de dos años de gestión se logró revertir una parálisis absoluta para dar paso a una etapa de transformación estructural en todo el territorio provincial.

Del desguace institucional al saneamiento de cuentas

El jefe del Ejecutivo entrerriano recordó las condiciones críticas en las que recibió la administración vial al asumir el mando: rutas en estado deplorable, una repartición desguazada y sin herramientas básicas, y una marcada falta de transparencia en las contrataciones.

Para poner en marcha el plan actual, el Gobierno debió sanear primero una deuda heredada de más de 30.000 millones de pesos con las empresas contratistas, lo que mantenía las obras completamente paralizadas.

“Hoy la administración está al día y bajo una directiva estricta: obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma”, sentenció el gobernador.

Además, explicó que la transparencia implementada permitió triplicar la cantidad de empresas oferentes en las licitaciones públicas, logrando el hito de ejecutar «muchas más obras y muchos más kilómetros con muchos menos recursos».

Compra histórica de maquinaria y reordenamiento de personal

Uno de los pilares del anuncio es la adquisición de más de 70 unidades de equipamiento vial moderno y pesado, una compra de maquinarias que calificó como la más importante de las últimas décadas para el organismo. Esta flota buscará dotar de capacidad operativa propia a las zonales de Vialidad para dar respuesta inmediata a los reclamos vecinales.

El plan incluye un fuerte reordenamiento del recurso humano de la repartición. Frigerio señaló la necesidad de corregir la excesiva concentración de empleados en las dependencias administrativas centrales: “La gente tiene que estar en el territorio, en los campamentos, donde se definen las soluciones”.

Financiamiento internacional y el 100% de las rutas intervenidas

El plan estratégico diseñado para el período de cuatro años contempla la intervención total de la red vial entrerriana. “Llevamos más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes”, ratificó el mandatario, incluyendo en el esquema de prioridades los 25.000 kilómetros de caminos rurales que conectan las colonias y escuelas.

Para aquellas trazas que arrastran un deterioro crónico y exigen una reconstrucción integral, la provincia gestionó financiamiento externo tras convertirse en la primera jurisdicción del país en obtener el aval soberano del Gobierno nacional. Gracias a ello, se aseguraron créditos por 322,5 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Se trata de fondos a “larguísimo plazo y a tasas bajísimas para hacer rutas de nuevo, desde cero”.

Medidas de alivio y prioridad para las empresas locales

Para acompañar este despliegue de infraestructura, el Ejecutivo implementó medidas de orden fiscal y legislativo orientadas a potenciar el rendimiento de cada peso invertido:

Eliminación de Impuestos: Se dispuso por decreto la quita de Ingresos Brutos y del impuesto a los Sellos para los contratos de obra pública.

Compre Provincial: Se envió un proyecto de ley a la Legislatura para dar prioridad legal a las constructoras locales.

Fondo para la Producción: Se tomó la decisión política de que el 100% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se destine directamente al mantenimiento y mejora de los caminos de la producción.

Al cierre de la presentación, el gobernador Frigerio subrayó que este cambio de paradigma es el resultado directo de establecer reglas claras, transparencia y libre competencia en el Estado. Concluyó afirmando que, además de saldar una deuda histórica de conectividad y seguridad con los entrerrianos, la reactivación vial funciona como un gran motor de generación de empleo genuino, demostrando que es posible gestionar los recursos públicos con «compromiso, decisión y coraje».

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas