Frigerio anunció en San Salvador un alivio histórico para la producción arrocera: 65% de subsidio en la tarifa eléctrica y mejoras portuarias

El beneficio central será la bonificación de la tarifa eléctrica para el riego arrocero, que pasará del 25% al 65% de subsidio, además de un reconocimiento de la estacionalidad del cultivo: durante los meses sin riego, el cargo fijo se reducirá al 10%. Estas medidas comenzarán a regir a partir de la campaña 2025/2026.

“Queremos dar un alivio concreto, cuidar la competitividad y garantizar previsibilidad a los productores”, expresó Frigerio, acompañado por el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Enrique García, y el intendente de San Salvador, Jorge Zambón.

El mandatario subrayó que Entre Ríos “está mejorando las condiciones para que invertir en este noble cultivo sea la mejor decisión y que nadie tenga que hacerlo en otra parte”. También remarcó que el sello “Arroz Entrerriano”, lanzado el año pasado, garantiza calidad y abre puertas en mercados internacionales.

Inversión en caminos y puertos

Frigerio destacó además la conformación de dos consorcios viales en la Cuenca Arrocera (San Jorge y Sativa), que permitirán mantener en buen estado los caminos productivos a partir de 2026.

Cumpliendo con lo acordado con la Asociación de Plantadores, el gobernador confirmó la recuperación integral del elevador terminal de granos del puerto de Concepción del Uruguay, con obras que incluyen la modernización de muelles, silos y sistemas eléctricos. Con una inversión superior a 60 millones de pesos, el puerto estará operativo en la segunda quincena de octubre.

Asimismo, adelantó que la provincia trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en un estudio de accesibilidad fluvial para los puertos de Ibicuy, Diamante y La Paz, con la mirada puesta en integrar a Entre Ríos en la hidrovía Paraná-Paraguay.

“Queremos que nuestra provincia se convierta en un nodo logístico fluvial de alcance nacional e internacional”, señaló.

Respaldo del sector productivo

Por su parte, Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, celebró los anuncios, “Lo tomamos de forma muy positiva porque nos sentimos escuchados. Apostamos a la integración público-privada, y la Fundación Pro Arroz es un ejemplo de ese camino. Creemos que es la vía para que el sector productivo de Entre Ríos, y en particular el arrocero, crezca y se consolide”.

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho; el subadministrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bel y el senador Marcelo Berthet.