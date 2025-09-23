Frigerio anunció incentivos a la inversión, créditos verdes y una histórica baja de impuestos

Con esta incorporación, las inversiones comprometidas en Entre Ríos bajo el RINI alcanzan los 150.000 millones de pesos, con 940 puestos de trabajo asociados, sumando ya 1.000 nuevos empleos industriales en menos de un año de implementación.

“Cada vez que una empresa entrerriana decide invertir, no solo crece su planta, también crece Entre Ríos”, destacó Frigerio, acompañado por el intendente local, Edgardo Müller, y el presidente de la firma, Francisco Sagemüller.

Reducción de impuestos y créditos verdes

El gobernador remarcó que invertir en la provincia “tiene que convenir”, y subrayó que el RINI es una herramienta “concreta, simple y transparente” que ya muestra resultados tangibles. “La ecuación del gobierno provincial es clara: menos presión del Estado es igual a más inversión, más empleo y más arraigo”, afirmó.

En esa línea, anunció la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos para productores avícolas, que pasará del 3 al 2 por ciento, con la meta de llevarlo al 1,5% en el próximo período fiscal mediante un proyecto de ley.

Además, presentó una nueva línea de créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con garantía del Fondo de Garantías Entrerriano (Fogaer) y asesoramiento de Enersa, destinada a que apicultores incorporen paneles solares en sus galpones y reduzcan el costo eléctrico. La medida se complementa con financiamiento verde de Enersa, que permitirá a unas 80 empresas acceder a préstamos de hasta 200 millones de pesos.

Desarrollo industrial y arraigo local

El intendente Müller destacó que el parque industrial de Seguí cuenta hoy con 18 empresas radicadas y cerca de 200 empleos, gracias a políticas como la entrega de predios sin costo y una exención impositiva de 10 años.

Por su parte, Francisco Sagemüller celebró la radicación de la nueva planta en la localidad y rememoró los orígenes centenarios de la compañía. “Queremos que este proyecto contribuya a la estabilidad y progreso de la región”, expresó.

La comitiva provincial incluyó a los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico), Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo), Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas) y Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios); además del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, y los intendentes de Viale, Carlos Weis, y Crespo, Marcelo Cerutti.