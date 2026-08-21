Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico entrerriano

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinado a acompañar al sector turístico provincial, en un contexto que calificó como complejo para la actividad.

Los anuncios se realizaron durante la segunda reunión del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), desarrollada en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Emturer, Jorge Satto, y otros integrantes del organismo.

“Sabemos que el sector está pasando un momento complicado y el Estado tiene que no solo entender la situación, sino también, por lo menos en las variables que puede manejar, trabajar en hacer algunos cambios”, sostuvo Frigerio al presentar las medidas.

Reducción de Ingresos Brutos

Uno de los principales anuncios está relacionado con la situación impositiva de los prestadores turísticos.

Frigerio explicó que el gobierno provincial impulsará una modificación para incorporar al sector turístico a un régimen similar al de la industria en materia de Ingresos Brutos.

“Vamos a plantear desde este momento hasta que se sancione una ley que incorpore al sector turístico a la misma condición que la industria en términos del impuesto sobre los Ingresos Brutos”, explicó.

El objetivo, según indicó, es avanzar progresivamente hacia la eliminación del tributo para la mayoría de las empresas vinculadas al turismo, al considerar que se trata de “un impuesto distorsivo”.

Mientras se avanza en ese sentido, se implementará una reducción del 20% en las alícuotas de Ingresos Brutos para el sector turístico.

El gobernador recordó además que esta medida se suma a las acciones ya implementadas sobre el impuesto inmobiliario para el sector hotelero.

Subsidios a la tarifa eléctrica

Otro de los ejes anunciados está vinculado con el costo de la energía, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de hoteles, complejos termales, alojamientos y otros establecimientos turísticos.

El gobierno provincial implementará un subsidio a la tarifa eléctrica para los establecimientos del sector, con diferentes niveles de reducción según su tamaño.

Los establecimientos menores tendrán una reducción del 15%, los intermedios del 8% y los grandes establecimientos del 4%.

La medida apunta a reducir el impacto de los costos energéticos sobre la actividad y mejorar las condiciones de funcionamiento de los emprendimientos turísticos.

Financiamiento para incentivar el turismo interno

Frigerio también anunció una herramienta destinada directamente a incentivar el movimiento turístico dentro de Entre Ríos.

A través de Sidecreer, la Provincia financiará el 50% de los consumos de hasta 250.000 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso de los entrerrianos a servicios turísticos dentro del territorio provincial.

“Creemos que es un incentivo importante también para el turismo interno de nuestra provincia”, destacó el gobernador.

La iniciativa busca fortalecer el consumo turístico local y favorecer a los establecimientos y prestadores entrerrianos durante las próximas temporadas.

Créditos para reconversión energética

A las medidas de alivio impositivo y tarifario se suma una línea de financiamiento destinada a que los prestadores puedan avanzar en procesos de reconversión energética.

La herramienta será implementada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la colaboración del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).

Los créditos tendrán una tasa del 21% y un año de gracia, y estarán destinados a empresas vinculadas al sector turístico que busquen modificar y mejorar su matriz energética.

La línea responde a uno de los pedidos planteados por los propios prestadores y apunta, además de reducir costos, a mejorar la eficiencia de los establecimientos.

“Entre Ríos tiene con qué convertirse en un destino atractivo”

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que las medidas llegan en un momento particularmente complejo para el turismo, afectado por cuestiones climáticas, modificaciones en los hábitos de los viajeros y la situación macroeconómica.

En ese contexto, resaltó el papel del Emturer y las nuevas herramientas de asistencia y promoción impulsadas por la Provincia.

“Entre Ríos tiene con qué convertirse verdaderamente en un destino atractivo”, sostuvo Colello, al remarcar que el Ente Mixto “es clave para potenciar esos recursos”.

Optimismo de cara al verano

Por su parte, el presidente del Emturer, Jorge Satto, puso el foco en la próxima temporada de verano y llamó a aprovechar las ventajas comparativas que tiene Entre Ríos.

Entre ellas destacó especialmente la cercanía con grandes centros urbanos como Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, lo que permite acceder a un importante mercado turístico en pocas horas.

Satto sostuvo que esas condiciones deben ser aprovechadas para fortalecer la actividad y generar mayor movimiento en los destinos entrerrianos.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el turismo constituye uno de los motores de la economía entrerriana y que el objetivo de las nuevas medidas es generar mejores condiciones para los prestadores, incentivar el consumo y fortalecer la competitividad de la provincia como destino turístico.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas