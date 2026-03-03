Frigerio anunció que pagará el aumento a los docentes a pesar del rechazo de los gremios

La medida fue anunciada por el gobernador Rogelio Frigerio luego de que las entidades sindicales resolvieran rechazar la nueva propuesta ofrecida por el Gobierno convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Cabe recordar que la paritaria docente en Entre Ríos terminó sin consenso tras el rechazo de la propuesta salarial por parte de Agmer, AMET, Sadop y UDA y, en ese marco, el mandatario provincial sostuvo que la decisión de avanzar por decreto busca garantizar que la mejora impacte en el bolsillo docente “rápidamente”.

“Aunque la negociación paritaria está estancada porque los gremios volvieron a rechazar la propuesta, nosotros seguimos trabajando con la mejor predisposición para el diálogo”, expresó el mandatario en declaraciones a El Once. Y añadió: “El aumento se efectivizará por complementaria en los próximos días”, publicó Apf Digital.

Inicio de clases y negociación abierta

El Gobernador se refirió además al comienzo del ciclo lectivo en una jornada atravesada por el paro nacional. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó en el marco de la medida de fuerza dispuesta por Ctera.

En relación con la negociación salarial, indicó que el diálogo con los representantes gremiales continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”. En ese sentido, sostuvo que consideraba “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en un contexto económico complejo.

Frigerio remarcó que durante su gestión se logró “pelearle a la inflación” en materia salarial docente, incluso, en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

Los detalles de la propuesta salarial

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Cabe recordar que, en la reunión paritaria, se había propuesto un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar, como así también un ciento por ciento de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio.

También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.

Por otro lado, se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantiza que un docente recién iniciado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

El Gobierno propuso que, en un plazo no mayor a 90 días, se convoque a una instancia donde se pudiera acordar una suma remunerativa que esté directamente vinculada al incremento de los recursos provinciales disponibles en ese momento, lo que permitirá que los docentes se beneficien con un aumento proporcional al crecimiento económico de la provincia.

Por complementaria

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario provincial y anunció: Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”.

Contexto económico y compromiso educativo

Frigerio reconoció que los salarios en el sector público resultaban insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”.

Sin embargo, subrayó que la situación debía analizarse en el marco del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, expresó.

El mandatario también destacó que, además de la discusión salarial, el Gobierno provincial impulsaba políticas integrales en el área educativa. Mencionó inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

Próxima revisión paritaria

En cuanto al futuro de la negociación, Frigerio propuso volver a reunirse dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación provincial. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación, y evaluemos cómo podemos seguir peleándole a la inflación como lo venimos haciendo”, manifestó.

La decisión de avanzar por decreto y pagar el incremento por complementaria se dio en un escenario en que los gremios habían rechazado la propuesta de aumento salarial y habían anunciado un paro de 24 horas para este martes. No obstante, desde el Ejecutivo aseguraron que la paritaria docente en Entre Ríos continuará abierta.

De este modo, mientras se mantiene el conflicto gremial, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial ofrecida impactará en los haberes docentes en los próximos días, a la espera de una nueva instancia de diálogo que permita acercar posiciones y alcanzar un acuerdo definitivo.