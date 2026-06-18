Frigerio anunció un paquete de alivio fiscal y energético para más de 77.000 contribuyentes entrerrianos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas de alivio fiscal y energético orientado a fortalecer la actividad económica y acompañar a los pequeños contribuyentes de la provincia. Las iniciativas alcanzarán a más de 77.800 monotributistas y representan un esfuerzo fiscal estimado en aproximadamente 3.000 millones de pesos.

Entre los principales anuncios, el mandatario informó que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para eximir del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. La medida beneficiará a más de 20.000 establecimientos comerciales entrerrianos.

La propuesta legislativa también contempla la exención de la cuota número 12 para todos los monotributistas que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, independientemente de la actividad que desarrollen. Asimismo, prevé la eliminación del impuesto de sellos para nuevos contratos y renovaciones.

Subsidio a la tarifa eléctrica

Como complemento del esquema de alivio impositivo, el Gobierno provincial implementará un subsidio sobre la tarifa eléctrica para pequeños comercios. El beneficio consistirá en la bonificación del 100 por ciento del cargo fijo de la factura de energía para usuarios encuadrados en la categoría Tarifa 1 General (T1G), a partir de la facturación correspondiente al mes de julio.

Según se informó, el ahorro que generará esta medida equivale, en promedio, al consumo mensual de una heladera o un equipo de aire acondicionado.

Frigerio sostuvo que las acciones buscan acompañar a quienes diariamente sostienen la actividad económica local.

“Queremos respaldar a quienes todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan un salario y sostienen una parte importante de nuestra economía local”, expresó.

Apoyo al sector privado

El mandatario provincial señaló que las medidas responden a los cambios que atraviesa el comercio debido a las nuevas modalidades de consumo y comercialización. En ese sentido, reafirmó que la reducción de la presión fiscal sobre quienes producen y generan empleo constituye uno de los pilares de su gestión.

“La política de alivio impositivo a los que trabajan, a los que producen y a los que generan empleo forma parte constitutiva de nuestro ADN como gobierno”, afirmó.

Frigerio explicó además que este conjunto de beneficios es posible gracias al reordenamiento de las cuentas públicas y a una administración más eficiente de los recursos provinciales.

Coordinación con los municipios

Durante el anuncio, el gobernador también destacó la importancia de que los municipios acompañen este tipo de políticas para potenciar su impacto en las economías locales.

En ese marco, recordó experiencias de articulación como el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones y señaló que resulta fundamental que los gobiernos locales también puedan avanzar en exenciones tributarias para quienes invierten y generan empleo en la provincia.

Vigencia y requisitos

Las exenciones impositivas comenzarán a regir una vez que la Legislatura sancione el proyecto y el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación. La iniciativa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse durante todo 2027.

Respecto al subsidio energético, se aplicará desde la facturación de julio de 2026. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán contar con un suministro encuadrado en la categoría Tarifa 1 General (T1G) y el titular del servicio deberá coincidir con el CUIT del monotributista.

Desde el Gobierno provincial aclararon que no será necesario realizar ningún trámite para obtener el beneficio, ya que la Secretaría de Energía efectuará el cruce de información entre las bases de datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y las distribuidoras eléctricas de la provincia.

el anuncio participaron además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas