Frigerio anunció una inversión histórica para modernizar la Policía de Entre Ríos

El plan incluye la adquisición de 48 camionetas Nissan 4×2, que serán distribuidas en todas las Departamentales de Policía de la provincia, además de 1.300 chalecos antibala —entre ellos modelos adaptados por primera vez para personal femenino—, 1.640 cubiertas donadas por la Dirección General de Aduanas, computadoras, material de asalto, borcegos y equipamiento especializado para la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y los Bomberos Zapadores.

Frigerio destacó que se trata de “una inversión histórica que hacía muchísimos años no se veía” y subrayó que el objetivo es modernizar la flota y garantizar mejores condiciones de trabajo para los efectivos. “Hay que cuidar a los que nos cuidan, y esta inversión millonaria de la provincia va en esa línea”, expresó.

El mandatario precisó que las camionetas ya fueron compradas y se encuentran en proceso de patentamiento y seguros, por lo que en un plazo estimado de entre 30 y 60 días estarán distribuidas en distintos puntos del territorio entrerriano. “La meta es modernizar aún más la flota durante los 26 meses que quedan de gestión”, indicó.

Por su parte, el ministro Roncaglia resaltó que la compra de chalecos antibala para mujeres constituye un hecho histórico y que la renovación de móviles y tecnologías permitirá “mejorar la capacidad de respuesta de la institución para llevar seguridad a todos los entrerrianos”.

A su turno, el jefe de Policía, Claudio González, expresó su “orgullo y satisfacción” por la decisión política de acompañar a la fuerza con recursos concretos. “No es solo lo que se entregó hoy, sino lo que se viene haciendo desde el inicio de la gestión, siempre preocupados por el bienestar del funcionario policial y por darle las herramientas necesarias para cumplir con su misión”, concluyó