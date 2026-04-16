Frigerio articuló una agenda de trabajo con intendentes vecinalistas para optimizar la gestión

Con el objetivo de fortalecer el federalismo interno y mejorar la eficiencia en la administración pública, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo estratégica con un grupo de intendentes vecinalistas. El encuentro permitió a los jefes comunales exponer de manera directa la realidad de sus comunidades y establecer una agenda de tareas compartida para enfrentar el actual contexto económico.

Diálogo directo y prioridades locales

El secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, destacó la dinámica de estas jornadas, calificándolas como «reuniones de escucha» fundamentales para la toma de decisiones. «Son muy productivas porque el gobernador recibe de primera mano los reclamos y las necesidades de quienes conocen las prioridades reales de cada localidad», explicó el funcionario.

Por su parte, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, coincidió en que el intercambio fue «muy fructífero». Durante la charla, se puso especial énfasis en el análisis de la situación económica y financiera, tanto de las arcas municipales como de la provincia.

Estrategias ante la escasez de recursos

Tomassi fue contundente al describir la realidad que enfrentan los municipios en el territorio: «Sabemos de las necesidades que tiene la gente; nosotros somos los primeros receptores de esas demandas. Dado que los recursos siempre son escasos, tenemos que ser lo más eficientes posible en la implementación de estrategias para llegar con soluciones a los vecinos».

En este sentido, el encuentro sirvió para diseñar políticas públicas coordinadas que permitan maximizar el impacto de cada inversión provincial en los distritos vecinalistas, aunando esfuerzos para paliar el complejo escenario financiero nacional.

Un gabinete presente

La importancia de la reunión quedó reflejada en la participación de gran parte del gabinete provincial. Acompañaron a Frigerio los ministros:

Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo)

Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas)

Daniel Blanzaco (Salud)

Néstor Roncaglia (Seguridad y Justicia)

Mauricio Colello (Secretario General de la Gobernación)

Como conclusión del encuentro, los intendentes se retiraron con una agenda de tareas específicas para dar continuidad al trabajo conjunto. «Cada uno se lleva tareas para seguir trabajando coordinadamente con la provincia», adelantó Tomassi, subrayando el compromiso de mantener canales abiertos para una gestión territorial integrada.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas