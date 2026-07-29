Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y destacó: «El gobierno nacional necesita que a las provincias les vaya bien»

«Los gobernadores necesitamos que al Gobierno nacional le vaya bien, pero también el Gobierno nacional necesita que a las provincias nos vaya bien», afirmó Frigerio, al destacar que es en los gobiernos provinciales y municipales donde se prestan los servicios públicos esenciales que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

En ese marco, funcionarios del gabinete entrerriano coincidieron en señalar que la presidencia que ejercerá Entre Ríos representa una oportunidad para profundizar la integración con Córdoba y Santa Fe y consolidar una agenda regional orientada al desarrollo productivo.

Benedetti destacó el trabajo conjunto

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, valoró el trabajo realizado durante los últimos meses y sostuvo que las tres provincias vienen desarrollando acciones coordinadas para fortalecer la economía regional.

«Hemos trabajado en la defensa de mercados, en generar nuevas posibilidades comerciales y en promover actividades económicas que agreguen valor y generen empleo», expresó.

Además, indicó que también se viene avanzando en la modernización de los organismos gubernamentales para facilitar trámites a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas.

Benedetti agregó que uno de los desafíos será continuar fortaleciendo la integración mediante acciones sociales y estrategias conjuntas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

Producción, infraestructura y menos burocracia

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, aseguró que durante los últimos 30 meses las provincias de la Región Centro desarrollaron numerosas políticas públicas en conjunto.

En ese sentido, destacó el funcionamiento del Foro Productivo de la Región Centro, donde se trabaja en la eliminación de trabas burocráticas, la unificación de normativas y la implementación de herramientas comunes para favorecer la actividad económica.

Asimismo, señaló que entre los principales reclamos del sector productivo figuran la reducción de la carga impositiva y la concreción de obras de infraestructura estratégicas, entre ellas el desarrollo de la hidrovía.

Una región clave para la economía argentina

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, puso en valor el peso económico de la Región Centro y afirmó que se trata de uno de los principales motores productivos del país.

«Estamos hablando de una región de casi nueve millones de habitantes, que representa cuatro de cada diez dólares que exporta la Argentina, aporta el 20 por ciento del Producto Bruto Interno y produce la mitad de los granos del país», destacó.

Boleas informó además que mantuvo reuniones con sus pares de Santa Fe y Córdoba para analizar la situación fiscal de cada provincia y avanzar en estrategias comunes.

«Con Santa Fe nos separa el río; con Córdoba, los kilómetros. Pero nos une la producción, la misma identidad y el desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Región Centro», concluyó.

Una agenda común para el desarrollo regional

Con la presidencia pro témpore ahora en manos de Entre Ríos, la Región Centro buscará profundizar la coordinación entre las tres provincias en materia de producción, infraestructura, educación, salud, simplificación administrativa y prevención ante eventos climáticos, consolidando un bloque regional que concentra una parte significativa de la actividad económica y exportadora de la Argentina.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas