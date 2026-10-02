Frigerio busca financiamiento en Francia para obras estratégicas de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanzó en París con gestiones para conseguir herramientas de financiamiento que permitan impulsar proyectos estratégicos para la provincia. En el marco de la Argentina Week, mantuvo un encuentro con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), donde se analizaron alternativas para transformar iniciativas provinciales en inversiones concretas.

La agenda estuvo centrada en dos áreas consideradas prioritarias para el desarrollo sostenible: el tratamiento de residuos y la transición energética. Se trata de sectores que requieren inversiones de largo plazo y mecanismos financieros adecuados para avanzar en su ejecución.

Durante la reunión también se evaluó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de mecanismos de garantía que permitan facilitar el acceso al financiamiento y agilizar los procesos necesarios para concretar los proyectos.

Frigerio: “El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”

Tras el encuentro, Frigerio destacó la importancia de contar con herramientas financieras que permitan superar las dificultades que enfrentan las iniciativas de infraestructura y desarrollo.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo el mandatario, quien remarcó que el Estado debe generar las condiciones necesarias para que los proyectos puedan desarrollarse.

En esa línea, señaló la importancia de articular mecanismos de financiamiento y garantías que reduzcan obstáculos y faciliten el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha las iniciativas.

La búsqueda de alternativas ante organismos internacionales forma parte de la estrategia del gobierno entrerriano para ampliar las posibilidades de inversión y avanzar en proyectos que requieren importantes recursos económicos.

Residuos y transición energética, en la agenda provincial

La gestión de residuos y la transición energética fueron los principales ejes de la reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo.

Ambos sectores representan desafíos para las políticas de desarrollo sostenible y demandan planificación, inversiones y herramientas financieras que permitan sostener los proyectos en el tiempo.

En ese contexto, la posibilidad de articular con el CFI y acceder a mecanismos de garantía aparece como una alternativa para facilitar el desarrollo de las iniciativas analizadas, aunque no se informaron montos de financiamiento ni acuerdos definitivos.

Desde la agenda oficial se destacó que los encuentros con organismos e instituciones internacionales buscan generar vínculos que permitan ampliar las oportunidades de cooperación y transformar proyectos en inversiones para Entre Ríos.

Encuentro con Emmanuel Macron

Como parte de las actividades de la Argentina Week, Frigerio también participó de un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a autoridades nacionales, gobernadores y representantes de distintos sectores.

La actividad se enmarcó en la agenda institucional desarrollada en París para fortalecer los vínculos internacionales, promover la cooperación y generar nuevas oportunidades de inversión para las provincias argentinas.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas