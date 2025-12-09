Frigerio celebró la baja de retenciones y afirmó que “la Argentina está en la dirección correcta”

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario entrerriano destacó el impacto positivo que esta decisión tendrá sobre el sector productivo. “Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales”, expresó.

Frigerio remarcó que para provincias con fuerte perfil productivo, como Entre Ríos, este tipo de medidas generan un efecto directo sobre la inversión y el empleo. “Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado”, afirmó.

No obstante, el gobernador sostuvo que la baja de retenciones debe entenderse como parte de un proceso más amplio que aún debe profundizarse. “Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente”, subrayó.

Finalmente, Frigerio reiteró el acompañamiento de su gestión a todas las políticas que apunten a fortalecer el campo y las economías regionales. “Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta”, concluyó.