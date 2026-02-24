Frigerio celebró la licitación para concesionar tramos de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio calificó como una “excelente noticia” el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de 276 kilómetros de las rutas nacionales 18 y 12 en Entre Ríos. La medida forma parte de una estrategia orientada a completar obras demoradas y fortalecer la conectividad, la producción y el desarrollo provincial.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca 3.920 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país. En lo que respecta a Entre Ríos, el denominado Tramo Mesopotámico contempla la intervención de 276,11 kilómetros.

Frigerio destacó que “después de la autovía 14, arranca ahora la licitación de casi 300 kilómetros más de rutas nacionales fundamentales para Entre Ríos”, y remarcó que se trata de un objetivo por el que la provincia viene gestionando desde el inicio de su mandato ante Nación.

El mandatario subrayó que es clave completar el mantenimiento de la ruta nacional 12 y finalizar la ruta 18, una obra iniciada hace 15 años y que permanece inconclusa. “Después de más de una década de una obra inconclusa en la ruta 18, estamos dando un paso fundamental para que esta vía estratégica finalmente se termine y esté al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

Los tramos incluidos

La licitación prevé intervenir 226,72 kilómetros de la autovía 18, desde el empalme con la ruta nacional 12 en Paraná hasta su conexión con la autovía 14 en Puerto Yeruá. Además, se incluyen 49,39 kilómetros de la ruta nacional 12, desde el empalme con la ruta nacional 131 en Crespo hasta su vinculación con la autovía 18 en Paraná.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, el titular de la cartera, Hernán Jacob, destacó la importancia de que estos tramos formen parte de la convocatoria nacional. Señaló que las inversiones previstas permitirán mejorar la infraestructura de corredores utilizados de manera constante por el transporte de cargas, la actividad agroindustrial y el turismo.

Asimismo, remarcó que la finalización de la autovía 18 representa una deuda histórica con la provincia y que su concreción implicará un salto significativo en materia de seguridad vial y competitividad.

Para el Gobierno provincial, el avance en la concesión de estos corredores constituye un paso decisivo en la consolidación de una red vial estratégica para el crecimiento económico y la integración territorial de Entre Ríos.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas