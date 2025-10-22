Frigerio cerró la campaña en Concordia: “Tengo la enorme responsabilidad de salir a defender este modelo”

“Después de 40 años de populismo, tenemos la oportunidad de sacar adelante a Concordia”

Frigerio abrió resaltando el desafío que enfrenta la ciudad, “Tenemos con el Gringo (por Azcué) un tremendo desafío después de 40 años de populismo en Concordia, de poder sacarla finalmente adelante. Esta elección es muy importante, tengo la obligación de participar porque hoy la política se divide entre quienes quieren que al Gobierno Nacional le vaya bien y quienes ponen palos en la rueda para que fracase.”

El mandatario entrerriano sostuvo que el país “atraviesa un camino difícil, pero necesario” y pidió no tirar por la borda los avances alcanzados, “La estabilidad macroeconómica no es gratis, cuesta, pero es la base para el desarrollo sostenido. Nos falta muy poco para lograrlo y no podemos desperdiciar el esfuerzo de estos meses.”

Frigerio insistió en que el voto del próximo domingo “no es una elección más”, “Votar o no votar no da lo mismo. Es un derecho, pero también una obligación. Con el voto tenemos que sostener el único camino posible, distinto a todo lo que transitamos en el pasado.”

“En estos 20 meses pusimos luz donde había oscuridad”

El gobernador repasó algunos logros de su gestión provincial, destacando los avances en materia de infraestructura y administración, “Hemos puesto orden donde había desorden, gestión donde había desidia y luz donde había oscuridad. No es fácil gobernar sin plata, pero lo hicimos. Avanzamos con la hidrovía, logramos la mejora en la tarifa de Salto Grande, obtuvimos compensaciones para las cajas provinciales y un aval de 350 millones de dólares para arreglar las rutas de toda la provincia.”

Consultado sobre el llamado a votar en blanco de un sector radical, Frigerio fue contundente, “Eso es ser funcional al pasado. El voto en blanco no sirve para nada, solo le da posibilidad a que vuelvan los que ya fracasaron. El radicalismo va a respaldar con fuerza la lista 502.”

Benegas Lynch: “Necesitamos legisladores que defiendan la transformación”

El candidato a senador nacional Joaquín Benegas Lynch apuntó que el desafío electoral del oficialismo será sostener el proceso de transformación iniciado por el presidente Javier Milei, “No podemos ser indiferentes. Ser indiferente es votar el pasado. Necesitamos más diputados y senadores que acompañen el cambio que la Argentina está llevando adelante. Hoy el Congreso es un piquete a la transformación.”

El dirigente enfatizó que el rumbo económico debe consolidarse “para que el trabajo, las pymes, el campo y la industria sean los motores del crecimiento nacional”.

Azcué: “En Concordia estamos poniendo orden y terminando con los privilegios”

Por su parte, el intendente Francisco Azcué aseguró que su gestión comparte plenamente el rumbo del gobierno nacional y provincial, “Abrazamos estas ideas porque es lo que la gente votó. No se puede vivir gastando más de lo que se recauda. Estamos poniendo orden en el desastre que heredamos y los resultados ya se ven: obras, eficiencia y transparencia.”

El jefe comunal destacó inversiones por más de un millón de dólares en infraestructura urbana y recordó que el Estado local “está recuperando su rol, pero sin despilfarro ni privilegios políticos”.

“La gente votó para que se termine la joda y los privilegios. Eso está ocurriendo a nivel nacional, provincial y local. Volver al pasado es volver a la corrupción, al déficit y a la inflación descontrolada. Este es el único camino que nos puede sacar adelante.”

Laumann: “Concordia es el ejemplo de lo que no hay que volver a hacer”

Finalmente, el candidato a diputado nacional Andrés Laumann remarcó que la transformación económica y política debe sostenerse con más representación en el Congreso, “Concordia no es una ciudad pobre, es una ciudad con muchos pobres, porque fabricaron pobreza. Hay miles de pymes y gente que quiere invertir. Nosotros, desde la política, tenemos que darles las herramientas y las reglas claras para que puedan crecer.”

Laumann cerró su intervención con un mensaje a la dirigencia política, “La política tiene que volver a hablar de los temas que le importan a la gente y dejar de ocuparse de los espacios de poder. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos y mejorar la calidad de nuestra democracia.”

Redacción de 7Paginas