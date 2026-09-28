Frigerio cerró un acuerdo estratégico con YPF para meter a Entre Ríos en el negocio de Vaca Muerta

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes en Buenos Aires un acuerdo estratégico que busca profundizar la integración de Entre Ríos a la cadena productiva de Vaca Muerta, con la mira puesta en mejorar la logística, reducir costos y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

El convenio contempla una amplia agenda de trabajo que incluye el desarrollo de las arenas silíceas entrerrianas, infraestructura vial, ferroviaria y fluvial, incorporación de proveedores locales, electromovilidad, modernización de la flota provincial y nuevos proyectos vinculados al almacenamiento de productos agroindustriales.

Tras la firma, Frigerio destacó el alcance del entendimiento y sostuvo que representa una oportunidad para que la provincia se incorpore a uno de los principales desarrollos productivos y energéticos del país.

“Es un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene”, expresó el mandatario.

En ese sentido, remarcó que la provincia cuenta con recursos y capacidades que pueden ser aprovechados por la industria energética. “No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta”, afirmó.

La arena entrerriana, clave para Vaca Muerta

Uno de los puntos centrales del convenio será el desarrollo de la producción de arenas silíceas, un insumo fundamental para las operaciones de fractura hidráulica que se realizan en Vaca Muerta.

Marín destacó particularmente la calidad del recurso existente en Entre Ríos y señaló: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

A partir de esta valoración, YPF y el Gobierno entrerriano analizarán alternativas para potenciar la actividad minera y, fundamentalmente, avanzar en las obras de infraestructura necesarias para trasladar la producción de manera más eficiente.

La intención es fortalecer las conexiones viales, ferroviarias y fluviales, de manera de disminuir los costos logísticos que actualmente impactan en la cadena productiva vinculada con Vaca Muerta.

Entre Ríos busca jugar un papel mayor

El acuerdo abre la puerta para que Entre Ríos no quede limitada exclusivamente a la provisión de arenas, sino que pueda incorporar a empresas y proveedores locales a la cadena de valor de la industria energética.

Desde la Provincia remarcaron que la ubicación geográfica, los recursos naturales, la infraestructura existente y el entramado productivo entrerriano pueden convertirse en herramientas para mejorar la competitividad de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, generar actividad económica dentro del territorio provincial.

Marín, por su parte, sostuvo que el entendimiento permitirá fortalecer la cooperación entre YPF y Entre Ríos y contribuir a un desarrollo más eficiente de Vaca Muerta, que, según afirmó, “va a generar mucho trabajo para todos”.

Electromovilidad y modernización del Estado

La agenda acordada entre ambas partes también excede el desarrollo energético.

Entre los proyectos previstos aparece la electromovilidad, con alternativas para ampliar la infraestructura de carga destinada a vehículos eléctricos.

Además, se contempla la incorporación de sistemas de telemetría en la flota de vehículos públicos provinciales, con el objetivo de mejorar el control y la administración de las unidades y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.

Otro de los puntos será el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, especialmente para aceites vegetales.

A su vez, el Gobierno provincial y la petrolera trabajarán junto a municipios en la búsqueda de herramientas e incentivos fiscales que permitan atraer nuevas inversiones privadas a Entre Ríos.

Un convenio marco, sin erogaciones inmediatas

Desde el Gobierno provincial aclararon que el convenio firmado este lunes no implica por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para Entre Ríos.

Los proyectos que surjan a partir de esta alianza deberán ser instrumentados mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos de cada iniciativa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años y abre una nueva etapa en la relación entre Entre Ríos e YPF, con una agenda que busca aprovechar los recursos y la ubicación estratégica de la provincia para integrarla de manera más directa al desarrollo de Vaca Muerta.

Para Frigerio, el desafío será ahora transformar este acuerdo en obras, inversiones y oportunidades concretas para los entrerrianos, aprovechando el crecimiento de la principal actividad energética del país.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas