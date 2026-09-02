Frigerio: “Con la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores pusimos fin a más de 60 años de privilegios”

La iniciativa deroga la Ley Nº 4.506, vigente desde 1965, y establece que quienes ejerzan en adelante los máximos cargos del Poder Ejecutivo provincial no podrán acceder a este beneficio una vez finalizados sus mandatos.

Uno de los aspectos centrales de la nueva norma es que la eliminación del régimen alcanza también a las actuales autoridades. De esta manera, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora alcanzados por la derogación del beneficio.

La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo en enero de 2024 y, luego de su tratamiento en ambas cámaras legislativas y de las modificaciones introducidas por el Senado, fue finalmente sancionada por la Cámara de Diputados.

“Un compromiso más que asumimos y cumplimos”

Al celebrar la aprobación de la ley, Frigerio destacó que la medida representa el final de un régimen especial que se mantuvo vigente durante más de seis décadas.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó el mandatario entrerriano.

Frigerio sostuvo además que la eliminación de este beneficio forma parte de una política más amplia impulsada por su gestión, orientada a revisar los privilegios vinculados con el ejercicio de la función pública.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, señaló.

El fin de un régimen vigente desde 1965

La Ley Nº 4.506 había establecido un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación de Entre Ríos. La prestación contemplada equivalía al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.

Con la sanción de la nueva norma, ese régimen queda derogado para quienes ocupen esos cargos en adelante, en el marco de la política de austeridad y revisión de beneficios especiales promovida por el actual Gobierno provincial.

La medida se inscribe, según se destacó desde el Ejecutivo, dentro de una agenda vinculada con la transparencia, la ética pública y el uso responsable de los recursos del Estado.

“Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”, concluyó Frigerio.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas