Frigerio conformó una mesa interinstitucional para mejorar el sistema de alimentación escolar

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la primera reunión de una mesa interinstitucional y multisectorial creada con el objetivo de revisar y mejorar el sistema de alimentación escolar en Entre Ríos.

El encuentro reunió a representantes del Estado provincial, universidades, especialistas y sectores técnicos y profesionales vinculados con la nutrición y la alimentación, además de representantes de la empresa proveedora del servicio.

Durante la reunión se analizaron las dificultades que presenta actualmente el sistema y se acordó establecer un ámbito permanente de trabajo que permita realizar relevamientos, monitorear el funcionamiento de los comedores y elaborar propuestas de mejora.

Más de 60 nutricionistas

Uno de los principales puntos del nuevo esquema será la incorporación de más de 60 profesionales de la nutrición, con el propósito de fortalecer el seguimiento técnico y profesionalizar la prestación del servicio en todo el territorio provincial.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, destacó la conformación de la mesa y sostuvo que existe un objetivo común: lograr que el sistema mejore.

En ese sentido, planteó la importancia de realizar relevamientos de campo y establecer mecanismos de monitoreo permanente que permitan formular recomendaciones a partir de la realidad de las escuelas.

“La alimentación diaria de los chicos tiene un impacto muy importante en su estado nutricional presente y futuro”, remarcó Martínez Garbino, quien además propuso sumar al espacio a bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.

Buscan un sistema más homogéneo

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, calificó la primera reunión como un espacio de diálogo constructivo, en el que cada sector pudo plantear su mirada sobre el funcionamiento de los comedores escolares.

“Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación”, señaló.

La funcionaria explicó que se analizarán diferentes alternativas para alcanzar un sistema homogéneo en toda la provincia, incorporando los aportes de las universidades, la empresa proveedora, el Colegio de Nutricionistas y las distintas áreas del Estado.

Entre los aspectos que estarán bajo análisis se encuentran la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad, los controles y la reducción de las diferencias existentes entre las distintas escuelas entrerrianas.

El aporte de las universidades

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, valoró la amplitud de la convocatoria y destacó que la participación de diferentes instituciones permitirá abordar la problemática desde distintas perspectivas.

Según explicó, el objetivo es trabajar sobre “la cuestión esencial: lo nutricional y la calidad de los alimentos”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), José Dorati, señaló que la institución aportará conocimientos vinculados con la inocuidad, la producción de alimentos y los marcos regulatorios relacionados con la nutrición y la bromatología.

Dorati consideró positivo poder “dialogar sobre esta temática y pensar cómo trabajamos de manera conjunta para mejorar un sistema que necesita revisión y nuevos aportes”.

Reuniones periódicas y seguimiento

De la primera reunión participaron también el nutricionista, docente e investigador de la UNER Sergio Britos; el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo; representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

La nueva mesa interinstitucional tendrá reuniones periódicas y avanzará en relevamientos territoriales, elaboración de propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es avanzar progresivamente hacia un sistema de alimentación escolar que garantice mejores estándares nutricionales, controles más eficientes y una prestación más uniforme en las escuelas de Entre Ríos.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas