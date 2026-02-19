Frigerio convocó de urgencia al gabinete para coordinar asistencia a las ciudades afectadas por el temporal

Tras el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, informó que se están evaluando las consecuencias del fenómeno climático en todo el territorio entrerriano.

Evaluación de daños en toda la provincia

La funcionaria detalló que se registraron voladuras de techos producto de los fuertes vientos e inundaciones que incluso llegaron a cortar rutas. “Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias”, expresó.

En ese marco, mencionó que en la ciudad de Paraná se produjo una situación de gravedad vinculada a la búsqueda de integrantes de una familia, lo cual fue puesto en conocimiento del mandatario provincial.

Berisso destacó además el trabajo articulado con Defensa Civil y remarcó que el Ministerio de Desarrollo Humano toma como referencia los datos oficiales que aporta la Defensa Civil provincial. “Estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, afirmó.

Asistencia alimentaria y posibles subsidios

La ministra explicó que ante situaciones de inundación los municipios deben contar con espacios previstos para evacuación y asistencia inmediata, aunque aclaró que la Provincia ya comenzó a brindar ayuda.

En ese sentido, señaló que se está garantizando asistencia alimentaria en forma inmediata y que, en algunos casos, se evaluará la entrega de subsidios personales para familias que lo necesiten. “Sobre todo se atenderá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial. Se irá evaluando, porque todas las ciudades están con situaciones muy diferentes”, indicó.

Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, precisó que desde la mañana se brindó asistencia a municipios cercanos como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, mediante la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas.

Asimismo, explicó que se mantiene contacto telefónico con otras localidades, aunque en algunos casos la distribución no pudo concretarse debido a las lluvias, por lo que se coordina su envío en las próximas horas cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el monitoreo de la situación continuará durante toda la jornada, con el objetivo de dar respuesta rápida a las ciudades más afectadas por el temporal

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas