Frigerio defendió la reforma previsional: “Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba”

Con la sanción definitiva, el Gobierno provincial dio un paso clave en su estrategia para afrontar el creciente déficit del sistema previsional, cuya situación, según el Ejecutivo, comprometía la posibilidad de sostener el pago de las jubilaciones actuales y futuras.

Frigerio: “Faltaba coraje para enfrentar el problema”

Horas antes del tratamiento legislativo, el gobernador Rogelio Frigerio defendió la iniciativa y sostuvo que la crisis de la Caja de Jubilaciones era un problema conocido desde hace años, pero que ningún gobierno anterior había decidido afrontar.

“Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras. Faltaba coraje, determinación y compromiso. Nosotros vinimos a transformar esa realidad”, afirmó.

El mandatario también buscó llevar tranquilidad a los actuales beneficiarios del sistema, asegurando que la nueva normativa no afectará el monto de las jubilaciones.

“Esto no va a cambiar en nada la situación de los jubilados actuales. Cuando llegue el próximo recibo de haberes se va a comprobar que no sólo no bajaron las jubilaciones, sino que aumentaron con la movilidad correspondiente”, aseguró.

Un déficit de un millón de dólares por día

Frigerio remarcó además la compleja situación financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones y sostuvo que el objetivo de la reforma es comenzar a revertir esa realidad.

“La Caja pierde un millón de dólares por día. No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí vamos a evitar que explote y comenzar a reducirlo junto con el reclamo que estamos llevando adelante para que el Gobierno nacional pague los fondos que le corresponden a Entre Ríos”, expresó.

En ese sentido, recordó que la provincia inició acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar los recursos correspondientes a la Caja no transferida y reactivó las auditorías necesarias para respaldar ese planteo.

Respaldo del oficialismo

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora María Elena Romero sostuvo que la reforma responde a una necesidad largamente reconocida.

“Todos coincidían en el diagnóstico sobre la necesidad de darle sustentabilidad al sistema previsional, pero esa reforma nunca llegó. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de guardar el problema en un cajón, lo estamos llevando a los hechos”, afirmó.

La diputada agregó que la ley “es la única forma de garantizar que esos derechos sigan existiendo dentro de veinte años” y aseguró que “esta no es una ley de un gobierno, sino una ley para la provincia”.

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, señaló que durante el proceso de discusión nadie cuestionó la existencia del problema.

“En todo este proceso no encontramos una sola voz que nos dijera que la Caja estaba bien. La discusión sincera no es si hay que actuar, sino cómo hay que actuar”, expresó.

Asimismo, afirmó que la norma “no es un aumento de impuestos, sino un ordenamiento gradual y cuidado del sistema”, con el propósito de garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a una jubilación con el 82 por ciento móvil.

La ley

La norma declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, e incorpora una serie de medidas destinadas a fortalecer el financiamiento de la Caja y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Tras su aprobación definitiva en la Legislatura, la reforma previsional entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas