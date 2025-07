Frigerio defendió su gestión, descartó especulaciones y marcó límites en la relación con La Libertad Avanza

Acuerdo con LLA: “No hay nada definido”

Consultado sobre una eventual alianza electoral con el espacio de Javier Milei, Frigerio aclaró que “aún no hay ninguna definición”. Aseguró que se están observando los movimientos de otras provincias antes de avanzar, y que en Entre Ríos el proceso “no presenta mayor complejidad” ya que se trata de una elección nacional con pocas candidaturas en juego: cinco diputados y tres senadores.

Frigerio subrayó que la decisión se tomará en conjunto con los partidos nacionales que integran Juntos por Entre Ríos. Además, desestimó las versiones sobre supuestas exigencias de Karina Milei para ocupar los primeros lugares en las listas: “No lo sé, no estoy metido en el armado electoral. Cuando lo definamos, lo vamos a comunicar”, sentenció.

Relación con Nación: “Apoyo por convicción, no por un toma y daca”

Frigerio fue tajante al rechazar la idea de que su respaldo al gobierno nacional esté condicionado a beneficios para la provincia. “Los apoyos al Gobierno nacional fueron por convicción. Las cosas con las que no estoy de acuerdo, no las apoyo”, afirmó, y enumeró los históricos reclamos de la provincia ante Nación: la Caja de Jubilaciones, la tarifa energética de Salto Grande y la compensación por no haber transferido la caja previsional.

“Durante 20 años nadie hizo nada. Hoy hay provincias como Santa Fe y Córdoba que lograron cientos de millones de dólares por presentar reclamos firmes. Nosotros seguimos ese camino con convicción, no por conveniencia”, señaló.

Tarifas eléctricas y críticas al kirchnerismo entrerriano

Frigerio criticó a quienes desde el peronismo cuestionan las tarifas energéticas: “Durante décadas fuimos la provincia más cara. Hoy estamos cerca del promedio nacional”, explicó, y defendió medidas como el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) y la eliminación del impuesto provincial en la boleta.

Acusó a la anterior gestión de haber endeudado a la provincia con más de 500 millones de dólares y de haber descuidado la infraestructura básica: “Recibimos hospitales deteriorados, escuelas que se llueven y rutas que nunca se hicieron. ¿Dónde está esa plata?”, se preguntó.

Sueldos estatales: “El pago en negro es circunstancial”

Sobre el reciente acuerdo paritario que incluye pagos no remunerativos, el mandatario reconoció que la medida responde a la escasez de recursos: “Estamos con ingresos similares a los de la pandemia y con muchas más responsabilidades. Es una situación extraordinaria que nos obliga a tomar decisiones difíciles”.

Narcotráfico: “Estamos ganando la pelea”

En materia de seguridad, Frigerio sostuvo que nunca se decomisó tanta droga en Entre Ríos como en estos 18 meses de gestión, y defendió el rol de la Policía provincial en la lucha contra el narcomenudeo. “Contamos con una fuerza comprometida, sana, y con un ministro de lujo como Néstor Roncaglia. Estamos evitando que bandas importantes se instalen en nuestra provincia”, afirmó.

Turismo en crisis, pero con nuevas inversiones

Frente al cierre de algunos hoteles emblemáticos, Frigerio reconoció que el sector turístico atraviesa dificultades, pero destacó la apertura de nuevos emprendimientos hoteleros y la creación del Ente Mixto de Turismo, donde se debaten políticas públicas con actores del sector privado.

Hidrovía: una oportunidad histórica

Finalmente, Frigerio celebró la reunión histórica sobre la Hidrovía que se realiza en Paraná, donde Entre Ríos busca ser incluida formalmente en la licitación. “Somos la ruta más eficiente para los buques, pero necesitamos el dragado adecuado. Venimos trabajando hace más de un año para lograrlo y ahora vemos avances concretos”, destacó.

También reclamó que se eviten impactos negativos del dragado, como el taponamiento de arroyos que abastecen de agua a ciudades como Victoria: “Queremos que la nueva licitación contemple esos problemas”, concluyó.

Con información de Analisis

Redacción de 7Paginas